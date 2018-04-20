"Копейка", совершившая путешествие вокруг земного шара, останется в Тольятти

В четверг, 19 апреля, в музее АвтоВАЗа состоялась встреча с путешественниками из Чехии. В этот день в торжественной обстановке состоялась передача в дар музею старенького автомобиля ВАЗ-2101, на котором был совершен автопробег вокруг земного шара.

На встречу с молодыми чешскими путешественниками, которые объехали мир на "Копейке", выпуска 1975 года, пришли не только представители музея, руководители города и АвтоВАЗа, но и ветераны автозавода, молодые специалисты, студенты.

Как стало известно, оба автокругосветчика — в прошлом одноклассники и родом из одного села. Ныне Петер Джавьюрик является профессором Пражского университета, а Филипп Фогель инженер завода Skoda.

В свое путешествие они отправились 14 апреля 2017 года, а вернулись на родину в Чехию к точке старта через десять месяцев - 26 января 2018-го.

На вопрос, почему они выбрали именно эту машину, путешественники заявили, что это легендарный автомобиль, хорошо известный в мире. "У нас в стране "Жигулей" очень много, и в случае проблемы можно всегда найти запчасти. Автомобиль неприхотлив, его можно ремонтировать в любых условиях. Подвеска и двигатель позволяют эксплуатировать его в экстремальных условиях. Кроме того, такая машина привлекает внимание. Так что, мы недолго думали, на чем ехать. А купили машину у себя в Чехии за 15 тыс. крон" — сообщили Петер и Филипп.

Машина за это время стала не только почти на год старше, но и преодолела дороги Европы, Центральной и Средней Азии, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки. Были на пути горы, пустыни, тропики: маршрут пролегал по Аральской пустыне и Памирскому тракту, по "дороге смерти" в Боливийских Андах, через одну из самых высоких точек мира в Перу и другим труднопроходимым даже для внедорожников местам.

Что касается перемещения между континентами, от Владивостока до США автомобиль ехал в контейнере на корабле. А путешественники тем временем посетили Японию и встретили свою машину в Штатах. А там, проехав через западное побережье США, Центральную Америку и южноамериканский континент, доехали до Аргентины. Следующая морская переброска автомобиля была от Буэнос-Айреса до бельгийского города Антверпен.

Глава Тольятти Сергей Анташев, обращаясь к путешественникам и собравшимся? сообщил, что день передачи синего ВАЗ-2101 музею выбран не случайно. "Это событие совпало с большим праздником для города: 48 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый автомобиль "Копейка", который до сих пор актуален и является брендом. До сих пор ее можно встретить во многих странах мира. "Копейка" всегда являлась машиной, которая объединяла людей — например, в клубы, и в свое время была драгоценной для жителей стран социалистического лагеря. Я рад, что наши чешские гости еще раз прославили этот бренд, проехав на нашей машине вокруг света", — заявил глава города и вручил путешественникам памятные сувениры.

Вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Эдуард Вайно поздравил коллектив завода с днем рождения первого автомобиля. "За это время с конвейера сошло почти 29 млн автомобилей, - напомнил он. - И я уверен, что когда мы будем в 2020-м году отмечать 50-летие первой "Копейки", эта цифра достигнет 30 миллионов. Труд огромного коллектива в течение всех этих лет привел к таким замечательным результатам. Недаром автопром России продолжает жить и развиваться. Эти отважные и мужественные молодые люди доказали, насколько надежен и прочен этот автомобиль".

Он вручил грамоты путешественникам от Союза машиностроителей РФ. Персональные сувениры чехам вручили и представители клуба Lada History, приняв чехов в свои ряды.

Директор музея Татьяна Ралка напомнила, что на счету вазовских машин немало географических рекордов. Наша "Нива" отметилась на Северном и Южном полюсах земли. А теперь совершено еще более уникальное путешествие вокруг земного шара. Она выразила уверенность, что ради того, чтобы увидеть эту "Копейку"-кругосветчицу, в Тольятти потянутся туристы, а у тех, кто приедет в Автоград по случаю Чемпионата мира по футболу, будет уникальная возможность взглянуть на нее.

Филипп Фогель сообщил, что для него и его друга Петера — большая честь приехать после окончания поездки именно сюда, в Тольятти, и передать легендарную машину в местный музей: "Совершить такой кругосветный автопробег было нелегко, но для нас это стало серьезным и увлекательным приключением. Мы очень благодарны всем тольяттинцам, кто нам помогал перед стартом в путешествие и тем, кто оказывал помощь в пути. Спасибо всем!"

Он рассказал также, что в начале путешествия в Тольятти им была оказана серьезная помощь. Так, ветеран АвтоВАЗа Юрий Целиков организовал для автомобиля диагностику и ремонтное обслуживание в одном из дилерских центров Lada, где было заменен ряд деталей. А затем ветеран отслеживал героев на карте страны по маячкам. Целиков даже выдал путешественникам в путь "охранную грамоту" от Совета ветеранов АвтоВАЗа. В ней было обращение ко всем сотрудникам ГИБДД и государственным органам на территории России с просьбой о содействии и помощи чешскому экипажу. "Позаботились о нас по-царски," — считают путешественники.

Чехи рассказали, что старенькая "Копейка", хоть и ломалась, но в целом вела себя отлично. Коробка передач и тормоза ни разу не подвели, а расход бензина составил около 9 литров на 100 километров. Наибольшие помехи вызвали переезды через жаркие пустыни, где вентиляция не справлялась и возникал перегрев двигателя. Также на Памире в Андах на максимальных высотах не хватало воздуха, а на границе Таджикистана и Афганистана машина "перебрала" воды, пересекая горную реку, в результате нужно было снимать и сушить коллекторы. Побывали экстремалы и в небольших ДТП в Эквадоре и Мексике.

По окончании встречи директор по маркетингу АвтоВАЗа Фабьен Гульми сообщил, что автозавод приготовил путешественникам подарок взамен переданной музею "Копейки". Это новая Lada Vesta, которую Питер и Филипп получат у себя по приезде на родину.