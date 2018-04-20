"Копейка", совершившая путешествие вокруг земного шара, останется в Тольятти

В четверг, 19 апреля, в музее АвтоВАЗа состоялась встреча с путешественниками из Чехии. В этот день в торжественной обстановке состоялась передача в дар музею старенького автомобиля ВАЗ-2101, на котором был совершен автопробег вокруг земного шара.
На встречу с молодыми чешскими путешественниками, которые объехали мир на "Копейке", выпуска 1975 года, пришли не только представители музея, руководители города и АвтоВАЗа, но и ветераны автозавода, молодые специалисты, студенты.
Как стало известно, оба автокругосветчика — в прошлом одноклассники и родом из одного села. Ныне Петер Джавьюрик является профессором Пражского университета, а Филипп Фогель инженер завода Skoda.
В свое путешествие они отправились 14 апреля 2017 года, а вернулись на родину в Чехию к точке старта через десять месяцев - 26 января 2018-го.
На вопрос, почему они выбрали именно эту машину, путешественники заявили, что это легендарный автомобиль, хорошо известный в мире. "У нас в стране "Жигулей" очень много, и в случае проблемы можно всегда найти запчасти. Автомобиль неприхотлив, его можно ремонтировать в любых условиях. Подвеска и двигатель позволяют эксплуатировать его в экстремальных условиях. Кроме того, такая машина привлекает внимание. Так что, мы недолго думали, на чем ехать. А купили машину у себя в Чехии за 15 тыс. крон" — сообщили Петер и Филипп.
Машина за это время стала не только почти на год старше, но и преодолела дороги Европы, Центральной и Средней Азии, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки. Были на пути горы, пустыни, тропики: маршрут пролегал по Аральской пустыне и Памирскому тракту, по "дороге смерти" в Боливийских Андах, через одну из самых высоких точек мира в Перу и другим труднопроходимым даже для внедорожников местам.
Что касается перемещения между континентами, от Владивостока до США автомобиль ехал в контейнере на корабле. А путешественники тем временем посетили Японию и встретили свою машину в Штатах. А там, проехав через западное побережье США, Центральную Америку и южноамериканский континент, доехали до Аргентины. Следующая морская переброска автомобиля была от Буэнос-Айреса до бельгийского города Антверпен.
Глава Тольятти Сергей Анташев, обращаясь к путешественникам и собравшимся? сообщил, что день передачи синего ВАЗ-2101 музею выбран не случайно. "Это событие совпало с большим праздником для города: 48 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый автомобиль "Копейка", который до сих пор актуален и является брендом. До сих пор ее можно встретить во многих странах мира. "Копейка" всегда являлась машиной, которая объединяла людей — например, в клубы, и в свое время была драгоценной для жителей стран социалистического лагеря. Я рад, что наши чешские гости еще раз прославили этот бренд, проехав на нашей машине вокруг света", — заявил глава города и вручил путешественникам памятные сувениры.
Вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Эдуард Вайно поздравил коллектив завода с днем рождения первого автомобиля. "За это время с конвейера сошло почти 29 млн автомобилей, - напомнил он. - И я уверен, что когда мы будем в 2020-м году отмечать 50-летие первой "Копейки", эта цифра достигнет 30 миллионов. Труд огромного коллектива в течение всех этих лет привел к таким замечательным результатам. Недаром автопром России продолжает жить и развиваться. Эти отважные и мужественные молодые люди доказали, насколько надежен и прочен этот автомобиль".
Он вручил грамоты путешественникам от Союза машиностроителей РФ. Персональные сувениры чехам вручили и представители клуба Lada History, приняв чехов в свои ряды.
Директор музея Татьяна Ралка напомнила, что на счету вазовских машин немало географических рекордов. Наша "Нива" отметилась на Северном и Южном полюсах земли. А теперь совершено еще более уникальное путешествие вокруг земного шара. Она выразила уверенность, что ради того, чтобы увидеть эту "Копейку"-кругосветчицу, в Тольятти потянутся туристы, а у тех, кто приедет в Автоград по случаю Чемпионата мира по футболу, будет уникальная возможность взглянуть на нее.
Филипп Фогель сообщил, что для него и его друга Петера — большая честь приехать после окончания поездки именно сюда, в Тольятти, и передать легендарную машину в местный музей: "Совершить такой кругосветный автопробег было нелегко, но для нас это стало серьезным и увлекательным приключением. Мы очень благодарны всем тольяттинцам, кто нам помогал перед стартом в путешествие и тем, кто оказывал помощь в пути. Спасибо всем!"
Он рассказал также, что в начале путешествия в Тольятти им была оказана серьезная помощь. Так, ветеран АвтоВАЗа Юрий Целиков организовал для автомобиля диагностику и ремонтное обслуживание в одном из дилерских центров Lada, где было заменен ряд деталей. А затем ветеран отслеживал героев на карте страны по маячкам. Целиков даже выдал путешественникам в путь "охранную грамоту" от Совета ветеранов АвтоВАЗа. В ней было обращение ко всем сотрудникам ГИБДД и государственным органам на территории России с просьбой о содействии и помощи чешскому экипажу. "Позаботились о нас по-царски," — считают путешественники.
Чехи рассказали, что старенькая "Копейка", хоть и ломалась, но в целом вела себя отлично. Коробка передач и тормоза ни разу не подвели, а расход бензина составил около 9 литров на 100 километров. Наибольшие помехи вызвали переезды через жаркие пустыни, где вентиляция не справлялась и возникал перегрев двигателя. Также на Памире в Андах на максимальных высотах не хватало воздуха, а на границе Таджикистана и Афганистана машина "перебрала" воды, пересекая горную реку, в результате нужно было снимать и сушить коллекторы. Побывали экстремалы и в небольших ДТП в Эквадоре и Мексике.
По окончании встречи директор по маркетингу АвтоВАЗа Фабьен Гульми сообщил, что автозавод приготовил путешественникам подарок взамен переданной музею "Копейки". Это новая Lada Vesta, которую Питер и Филипп получат у себя по приезде на родину.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!