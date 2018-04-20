Жительница Богатовского района, обидевшись на подругу, повредила ее машину и украла госномер

В Богатовском районе задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в повреждении машины и краже госномера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 49-летняя местная жительница. По словам женщины, знакомая повредила иномарку и украла регистрационный номер с автомобиля. Ущерб пострадавшая оценила в 59 тыс. рублей.

Во время допроса подозреваемая рассказала, что пришла к знакомой попросить деньги в долг, но потерпевшая отказала. Разозлившись подозреваемая оторвала дворник и поцарапала им машину приятельницы, также она похитила регистрационный номер автомобиля с целью выкупа.

В связи с произошедшим возбудили уголовные дела.