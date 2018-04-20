15 самарцев пополнят Президентский полк

Молодые люди, которым в ближайшее время предстоит пополнить ряды Вооруженных сил, собрались в с. Красный Яр, где прошел областной "День призывника". Сотрудники военкоматов рассказали им об особенностях службы по призыву. А сами будущие защитники отечества с большим интересом осмотрели выставку боевой техники и вооружений. Весной надлежит призвать 2859 человек из нашего региона.
В этом году проведению мероприятию ставшего уже традиционным уделялось особое внимание. Ведь 2018-й стал годом столетия Красной Армии и векового юбилея со дня образования военных комиссариатов.
"Сегодняшней молодежи нужно помнить, какой ценой отстояли деды и прадеды мир на земле. Юноши должны понимать, что защита родины — это священный долг каждого гражданина страны. — сказал военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. — На Руси издревле было принято провожать молодежь в армию торжественно, с песнями, с плясками. Бывало, что, например, в сельской местности отмечали это событие всей деревней. Поэтому мы для ребят и организовали настоящий праздник".
По словам работников военкоматов, традиционно популярны у молодежи воздушно-десантные войска. Однако ими предпочтения губернских призывников не ограничиваются. Просятся и в подводники, и в воздушно-космические силы, и в морскую пехоту. "Мы, учитываем не только их собственные желания. Роль играют ранее полученные гражданские специальности и состояние здоровья", — пояснили в областном военном комиссариате.
"Я специально готовился служить в воздушно-десантных войсках. Изучал боевую технику, оружие, парашюты. Большую помощь мне оказал отец. Он у меня военнослужащий. — рассказал тольяттинец Эрик Сверкунов. — Не исключено, что заключу контракт и в дальнейшем свяжу жизнь с армией. Вполне возможно, даже стану офицером".
Надеется стать частью десантного братства и Виталий Катаев из Челно-Вершинского района. "Много времени уделял физической подготовке — бегал, подтягивался, отжимался, работал на силовых тренажерах, занимался игровыми видами спорта. Это пригодится мне как в армии, так и в дальнейшей жизни", — пояснил он.
Планируется, что в ВДВ из Самарской области отправятся служить 50 человек.
А вот для Вадима Чуракова, из Сергиевского района главное — получить армейскую специальность. "Не важно, куда направят: в танкисты, артиллеристы, ракетчики или мотострелки. Думаю, что год, когда я буду носить воинскую форму, не пройдет для меня даром, и на гражданку я вернусь, набравшись жизненного опыта", — пояснил он.
Президентский полк регулярно пополняется самарскими новобранцами. 15 человек прибудут туда и в этот призыв. "Буду нести почетную службу в московском Кремле. Это престижно, почетно, а главное, интересно. Раньше только немного слышал об этой легендарной воинской части и видел ее солдат по телевизору. Со спецификой службы, правда, пока не знаком. — рассказал новокуйбышевец Александр Лазарев. — Закончил Поволжский государственный колледж по специальности "Правоохранительная деятельность", и возможно, моя дальнейшая жизнь будет связана с силовыми ведомствами. А тех, кто отслужил в Президентском полку, туда, насколько мне известно, берут охотнее".
Присутствующие на "Дне призывника" представители общественной организации "Союз генералов Самары" призвали ребят быть сильными духом и телом, не бояться новых условий жизни, не сторониться армейского коллектива, дорожить войсковым товариществом, умело овладевать современным вооружением и боевой техникой.
"Трудностей будет немало, но они при положительном настрое на службу и серьезном отношении к ней вполне преодолимы", — заявил генерал-майор Володя Саркисян.
Для будущих защитников отечества военнослужащие продемонстрировали современное российское оружие и военную форму. Кульминацией праздника стали зрелищные показательные выступления бойцов спецназа. Они показали приемы рукопашного боя, работу с оружием и одним ударом разбивали кирпичи и доски.
В Самаре в рамках "Дня призывника" прошли военно-спортивные состязания "Армейский калейдоскоп" на Кубок военного комиссара. Юнармейцы и кадеты стреляли в электронном тире, разбирали и собирали автомат Калашникова, бегали в бронежилетах, а также отвечали на вопросы по истории. А в самарском парке "Победы" была открыта аллея призывников.
"Такие акции нужны не только тем, кто уже в ближайшие месяцы пополнят ряды Вооруженных сил, но школьникам и студентам. У ребят была возможность познакомиться с образцами военной техники, подержать в руках оружие, отведать армейской каши, — рассказал врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев. — Но все-таки главные на таких мероприятиях именно призывники. В их адрес сказано много добрых слов и напутствий. Важно, чтобы они ушли служить с хорошим настроением".
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