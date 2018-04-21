Из-за разлива рек Кондурча и Сок в Красноярском районе вода подтопила три низководных моста

В пятницу, 20 апреля, в Самарской области в результате паводка подтоплено 96 приусадебных участков и три низководных моста. Подтопленных жилых домов, участков автомобильных дорог и объектов экономики нет. Мониторинг паводковой обстановки осуществляется в круглосуточном режиме, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы 19 апреля в результате подъема уровня воды в р. Сок произошло подтопление низководного автомобильного моста в населенном пункте Лебяжинка Красноярского района. Движение автомобильного транспорта через мост приостановлено.
А несколькими днями ранее — 13 апреля в результате подъема воды в р. Кондурча произошло подтопление низководных автомобильных мостов в населенных пунктах Малиновый Куст и Кириллинский Красноярского района. Движение транспорта через эти мосты также приостановлено, сообщение с населенным пунктом производится по объездным путям.
При этом в ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что жизнедеятельность населения не нарушена, организована работа оперативных служб.
По состоянию на 20 апреля остаются подтопленными талыми водами 30 приусадебных участков в н. п. Нижнее Санчелеево м. р. Ставропольский.
И также 20 апреля в результате повышения уровня воды в реке Волга на полуострове Копылово у Тольятти произошло сезонное подтопление 10 низменных участков дачного массива СНТ "Вишенка" и 56 низменных участков дачного массива СНТ "Гидромеханизатор".
По данным МЧС, эти участки находятся в зоне сезонного прогнозируемого незначительного подтопления, информация о возможном подтоплении была доведена до председателей СНТ. Сотрудники МЧС также сообщают, что проживающих людей на дачных массивах нет.
В чрезвычайном ведомстве подчеркивают, что гидрологическая обстановка на территории области развивается в соответствии с прогнозом ФГБУ "Приволжское УГМС" о прохождении весеннего половодья.
Ледоход продолжается на Волге у Тольятти и Сызрани. У села Зольное Волга уже чистая. Также ото льда вскрылись малые реки.
При этом на Жигулевской ГЭС идут повышенные сбросы воды. По состоянию на 20 апреля они составили примерно 25865 куб. м в секунду. Текущий уровень воды на Волге у Тольятти составляет 51,46 м, у села Зольное — 33,7 м, у Самары 31,84 м и у Сызрани — 29,21 м.
Рост уровня воды отмечается на Саратовском водохранилище. На нижнем течении реки Самара, на реках Большой Черемшан и Большой Кинель рост уровня воды составляет 5-29 см в сутки. Сохраняется превышение значений уровня воды на реке Большой Черемшан на 27 см. На остальных реках области отмечается понижение уровней воды.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!