В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с девятого этажа

В пятницу, 20 апреля, около шести часов вечера, по предварительным данным, с девятого этажа дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавшая предположительно, получила различные телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и находилась в травматического состоянии шока. Для нее была вызвана "скорая".

Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали женщине помощь на месте и делая все возможное, чтобы спасти ей жизнь, увезли ее в лечебное учреждение.



