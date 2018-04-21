В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с девятого этажа

В пятницу, 20 апреля, около шести часов вечера, по предварительным данным, с девятого этажа дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавшая предположительно, получила различные телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и находилась в травматического состоянии шока. Для нее была вызвана "скорая".
Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали женщине помощь на месте и делая все возможное, чтобы спасти ей жизнь, увезли ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей