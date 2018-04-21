В Самаре стартовали дачные перевозки

В субботу, 21 апреля, в областной столице начали курсировать дачные автобусы.
Первый транспорт стартовал в 6 утра от площади Кирова и улицы Георгия Димитрова. Он доставил пассажиров в Тургеневский, Чубовский дачные массивы, в СДМ "Белозерки" и поселок "Гвардейцы.
Начиная с 7 утра, поехали автобусы в Старую Бинарадку, на Аглосские и Стромиловские дачи. Пока перевозки организованы в тестовом режиме для изучения пассажиропотока. Тест будет осуществляться 21, 22 и 29 апреля. А с 1 мая сезон дачных перевозок стартует официально.
Дачники начала перевозок ждали с нетерпением. К примеру, на автостанции "Аврора" людно было уже с раннего утра. Закутавшись в плащи, с рюкзаками за спиной трудолюбивые самарцы уже готовились занимать места. О том, что в субботу стартуют дачные перевозки, большинство из них узнали из Internet, некоторые просто пришли на удачу, ориентируясь на расписание прошлого года.
Лидия Гуренкова, чтобы не опоздать на автобус, встала в три часа утра. "Мы очень соскучились по нашим дачам — там свежо, уютно и всегда хватает работы", — говорит самарчанка. На остановке она стоит в окружении подруг и соседок по дачному массиву Березовский. Свои дачи пенсионерки получили в советское время как подарок от работодателей. "Сегодня будем открывать дачный сезон. Нужно привести в порядок домик, открыть закутанные деревья, пробороновать землю", — говорит другая дачница, Валентина Иутина.
Владимир Егоров едет в направлении Стромилово. Дача досталась ему от родителей, за 60 лет на ней трудилось несколько поколений его семьи. "В прошлом году автобусы отправлялись от Хлебной площади, дороги были перекрыты из-за ремонта — добираться было очень неудобно, поэтому и ездили мы довольно редко. Сейчас будем бывать чаще", — рассказал мужчина.
В этом году пробные рейсы к дачным массивам будут организованы по 17 маршрутам. По информации городского департамента транспорта, схема движения претерпела некоторые корректировки.
Так, перевозка пассажиров от площади им. Кирова до Алексеевских дач (остановка "3-я дачная"), которая ранее выполнялась маршрутом № 126а, будет осуществляться маршрутами № 147 и № 182 по тарифу маршрута № 126а.
Перевозка пассажиров от поселка Мехзавод до ПК "Исторический Вал", которая ранее выполнялась маршрутом № 154к, будет осуществляться маршрутом № 154 по тарифу маршрута № 154к. Посадка пассажиров в сторону дач будет организована на остановке "Поселок Мехзавод" (10 квартал, дом № 13), высадка пассажиров при движении в город будет организована на остановках "СПТУ-50" и "Поселок Мехзавод" по Красноглинскому шоссе.
Необходимо подчеркнуть, что муниципалитету удалось сохранить тарифы на дачные перевозки на уровне прошлого года.
Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, совпадающих с религиозными и иными праздниками. Так, 28 апреля, который официально на территории страны объявлен рабочим днем, рейсы на дачи выполняться не будут.
Дачные перевозки также не организуются в День Победы — 9 мая — и на Троицкую родительскую субботу — 26 мая, так как городским департаментом транспорта будут осуществляться перевозки к кладбищам.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!