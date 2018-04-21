Болельщиков информируют о том, что нельзя приносить на стадион "Самара Арена"

Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области подготовил памятку "Что нельзя приносить с собой на стадион". Напомним, тестовые матчи на "Самара Арене" состоятся 28 апреля и 6 мая.

"Просим СМИ и жителей Самарской области максимально распространить информацию. Ознакомился сам — передай соседу!", — сообщает департамент в своем твиттере.