Болельщиков информируют о том, что нельзя приносить на стадион "Самара Арена"

Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области подготовил памятку "Что нельзя приносить с собой на стадион". Напомним, тестовые матчи на "Самара Арене" состоятся 28 апреля и 6 мая.
"Просим СМИ и жителей Самарской области максимально распространить информацию. Ознакомился сам — передай соседу!", — сообщает департамент в своем твиттере.
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