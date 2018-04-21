В Самарскую область придет сильный ветер и дождь

В субботу, 21 апреля, ближе к вечеру в регионе ожидается ухудшение погоды. По сведениям Приволжского УГМС, с 19:00 и примерно сутки в Самарской области будет облачно, в большинстве районов дождь.
Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью +1, +6°С, днем +8, +13°С, в Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что при порывах ветра нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Машину, если нет гаража, следует убрать из-под деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!