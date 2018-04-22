Ученическое самоуправление в Суходольской школе № 2 признано лучшим в области

С 1 сентября 2016 года школа № 2 поселка Суходол Сергиевского района вошла в число пилотных школ России, начавших работу в соответствии с принципами "Российского движения школьников".
До вступления в "Российское движение школьников" (РДШ) здесь уже существовала своя ученическая структура самоуправления — Республика равенства, добра и справедливости. Воспитательная же деятельность была выстроена по принципу клубной. Ученики с увлечением занимаются в таких объединениях, как КВН, в "Школьном театре", клубе интеллектуальных игр, ВПК "Патриот", "Юный эколог", "Пресс-клуб", "Школьный музей". Когда же школа стала пилотной площадкой по реализации идей РДШ, была создана новая структура ученического самоуправления, органично сочетающая в себе как прежнюю форму деятельности, так и новые направления. Ее работа оказалась настолько эффективной, что в областном конкурсе ученического самоуправления ребята заняли первое место.
Появление общественного движения в жизни школы способствовало основанию фундамента под новые традиции. РДШ стало катализатором организации в школе Юнармии. На базе 5-го класса был создан отряд юнармейцев, причем присягу у них принял генерал-лейтенант Николай Антошкин.
РДШ дало толчок и развитию школьного "Пресс-клуба". Общение с ребятами других школ на площадке сайта РДШ резко стимулировало участников клуба на поиск новых форм развития в рамках информационно-медийного направления. В школе уже 10 лет существует и успешно выступает на областных и всероссийских играх юниор-лиги КВН команда "Дети". Она стала участницей телепроекта "Детский КВН" Всероссийской юниор-лиги КВН на федеральном канале "Карусель". Школа продолжила активную деятельность по популяризации здорового образа жизни. Во Всероссийской акции "Сила РДШ" ребята заняли первое место и получили в награду видеокамеру. Новые инициативы подхватывают участники волонтерского клуба "Доброе сердце". Юные экологи из команды "Ноосфера" вместе с партнерскими организациями создали опытный участок по выращиванию саженцев и приняли участие в региональной акции по благоустройству поселений. Социальный проект по результатам деятельности стал победителем в номинации "Социальная инициатива" областного конкурса "Гражданин".
Закономерным итогом пилотного года стала организация площадки РДШ "Гражданин будущего" в рамках областного открытого фестиваля для одаренных детей "Изумруды", ежегодно проводимого Северным Управлением МОН Самарской области. 120 школьников и 70 педагогов области объединились на форсайт-секциях площадки, обсуждая смыслы и образы РДШ. Подводя результаты работы в пилотном году, педагоги отмечают, что "РДШ стало для школы движением вперед и вместе".
Эффективная воспитательная работа положительно отражается и на образовательном процессе. Суходольские ребята достигают успехов в учебе и научно-исследовательской деятельности. Они постоянно входят в число призеров областного этапа всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, побеждают в региональных научно-практических олимпиадах и конкурсах не только регионального, но и всероссийского уровня. Так, одним из самых ярких успехов стала победа Виолетты Дюбченко на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив "Леонардо", который проводит Фонд Д. И. Менделеева. За это достижение ученица Суходольской школы № 2 награждена поездкой в "Артек". А Николай Панкевич в 2015 году стал вторым в рейтинге областного конкурса "Ученик года".
Алексей Чичков, директор ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. Суходол:
— "Российское движение школьников" объединяет ребят, которые хотят себя реализовать в этой жизни, проявляя активную гражданскую позицию, пропагандируя здоровый образ жизни, развивая свой творческий потенциал.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)