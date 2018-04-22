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Образование Общество

Робототехника в Шенталинской школе № 1 развивает личность

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Являясь в Северном округе опорной площадкой по робототехнике, Шенталинская школа № 1 активно вовлекает учеников в научно-техническое творчество.

Фото: предоставлено школой №1

Занимаются робототехникой с детьми и на уроках, и в объединениях внеурочной деятельности, и в кружках дополнительного образования. Введение ее элементов в школьные предметы позволяет заинтересовать учащихся, разнообразить учебную деятельность. Робототехника помогает на практике глубже изучить некоторые темы по таким предметам, как физика, информатика, раскрывая потенциал учащегося и помогая ему в дальнейшем с выбором будущей профессии. Не случайно воспитанники кружка "Робототехника" в последние два года, приходя в 10 класс, выбирали физико-математический профиль обучения.

В рамках внеурочной деятельности в школе активно ведется работа по апробированию программ "LEGO-конструирование" и "Основы робототехники". Занимаясь техническим творчеством с детьми во время внеурочной деятельности, школа создает благоприятные условия для разностороннего развития личности и профессионального самоопределения.

С 2013 года в школе работают кружки "Робототехника" и "LEGO-конструирование" для учащихся 3-4 и 5-9 классов. Здесь дети знакомятся с основными понятиями робототехники, получают практические навыки конструирования роботов промышленного и непромышленного назначения, изучают основы программирования. Подростки 12-15 лет, уже обладающие базовыми навыками конструирования, самостоятельно программируют модели. "Работа с конструктором школьников этой возрастной группы расширяет возможности проектной и научно-исследовательской деятельности, обеспечивает интегрированную основу процесса познания научной картины мира", — считает директор ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" ж-д.ст. Шентала Ирина Альмендеева.

Массовая увлеченность школьников научно-техническим творчеством позитивно сказывается на результатах ребят. Так, за последние два года они становились призерами региональной олимпиады по робототехнике, окружного компьютерного фестиваля "КомпФест", всероссийского творческого конкурса "Лего-конструирование", Поволжского фестиваля "Робофест — Приволжье". Готовят к таким достижениям детей педагоги, которые, благодаря участию школы в инновационном образовательном проекте RoboEducation, дополнительно обучались на вебинарах, участвовали в техноакциях, мастер-классах, Днях программирования. Своим опытом они делятся с коллегами. Так, в этом году в школе провели окружной семинар "Робототехника в образовательной деятельности как средство формирования навыков конструирования, моделирования и проектирования".

В 2014 году в Шенталинской школе № 1 открыта опорная площадка "Развитие творческих способностей и формирование профессионального самоопределения посредством компьютерной робототехники". В 2016 году школа стала региональной экспериментальной площадкой по робототехнике.

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