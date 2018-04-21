Избран новый председатель Совета муниципальных образований Самарской области

В субботу, 21 апреля, в День местного самоуправления в столице губернии прошел съезд ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", в которую входят 342 муниципалитета. В работе съезда принял участие глава региона Дмитрия Азарова, а также главный федеральный инспектор Сергей Чабан и президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.

Самарская область имеет давние традиции местного самоуправления, подчеркнул Дмитрий Азаров. В этом году отмечалось 167 лет со дня образования Самарской губернии, именно здесь было создано первое в России губернское земское собрание.

"Наш долг не только сохранить достижения прошлых эпох, но приумножить их в будущем, — отметил руководитель области. — Сегодня в регионе продолжается активная работа по формированию эффективной системы местного самоуправления. Такую задачу поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И это полностью соответствует тому, чего ждут от нас люди".

Глава региона отметил, что необходимо прилагать максимальные усилия для вовлечения людей в местное самоуправление, только тогда власти смогут досконально знать свою территорию, проблемы, волнующие жителей. "Выполняя поручение главы государства, мы должны стремиться соединить местное самоуправление с общественной инициативой", — сказал Дмитрий Азаров.

В прошлом году Самарская область стала участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного президентом. Дмитрий Азаров напомнил собравшимся главную идею этого проекта: "Обустраивать дворы и общественные пространства необходимо с учетом мнения людей, которые проживают на этих территориях. Давайте честно скажем, что у нас в прошлом году это получилось далеко не везде. И работа над ошибками, которую мы с вами провели в последние месяцы, должна создать все условия для непременного учета мнения граждан при обустройстве наших городов и сел".

Отмечая активное участие жителей Самарской области в общественном голосовании по проектам благоустройства, глава региона сказал: "Мы просто не имеем права подвести людей. Это касается и сроков проведения работ, и качества их выполнения".

Он указал на необходимость обеспечения чистоты и порядка на улицах городов и сел губернии: "Это не требует много денег. Это требует ежедневной скрупулезной работы. Я рассчитываю, что мы с этой задачей справимся. Для меня это будет важнейшим критерием в оценке деятельности главы муниципального образования любого уровня".

Власти региона готовы помогать органам местного самоуправления во по всем направлениям их работы, в частности, создана рабочая группа по поддержке МСУ Самарской области, учреждена государственная программа поддержки инициатив населения, направленная на поддержку общественных проектов.

"Интенсивная командная работа даст свои плоды и для местного самоуправления, и для региона в целом, — выразил уверенность Дмитрий Азаров. — Мы все одна большая команда, которая призвана повысить уровень благосостояния людей, уровень комфорта проживания в нашем регионе, а значит создать условия для опережающего развития Самарской области".

Поздравляя собравшихся с праздником, президент Виктор Кидяев заметил, что местное самоуправление — это основа государства. При этом особое внимание он уделил материальной стороне вопроса, рассказав о ряде предложений, разработанных конгрессом, которые призваны пополнить доходную часть местных бюджетов. Его пожелание — "чтобы размер ваших полномочий совпадал с финансовыми возможностями" — вызвало заметное оживление в зале.

Также Виктор Кидяев рассказал о перспективных проектах цифровизации работы МСУ, объединении единым цифровым контуром городов и сел. Платформа "Личный кабинет муниципального образования" даст возможность видеть точки роста каждой территории, активнее включаться в работу по пространственному развитию Российской Федерации.

Сергей Чабан в приветственном слове особо отметил высокую оценку результатов работы органов местного самоуправления Самарской области, которую дал полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич.

Однако, он обозначил и ряд направлений, по которым еще предстоит многое сделать и где роль органов местного самоуправления очень важна. Это выполнение программы "Формирование комфортной городской среды", переселение граждан из аварийного жилья, решение проблем обманутых дольщиков.

С докладом о состоянии и развитии МСУ в регионе выступила председатель ассоциации Нина Вишнякова. Она рассказала, что сегодня в Самарской области создано 1436 тысяч общественных советов, в их работу вовлечены 200 тыс. активистов. Одним из главных итогов их деятельности стали результаты общественного голосования по проектам благоустройства территорий. В Самарской области в нем приняло участие более 993 тыс. человек. Регион стал лидером по этому показателю среди субъектов Российской Федерации.

Чтобы не терять темпов роста активности граждан, Нина Вишнякова предложила увеличить софинансирование общественных инициатив в рамках региональной программы. Сейчас в Самарской области предусмотрено соотношение 1 к 1: на один рубль средств из муниципального бюджета выделяется один рубль из областной казны. В тоже время в Татарстане региональный бюджет выделяет 4 рубля, а в Пермском крае — 5 рублей.

Дмитрий Азаров поддержал это предложение и тут же дал поручение правительству региона просчитать возможные варианты. "Прямо сейчас точные цифры не скажу, надо оценить возможности бюджета, но соотношение должно быть 1 к 3 как минимум", — заметил глава региона.

Также на съезде прошли выборы нового председателя Совета муниципальных образований региона. Руководителем общественной организации на следующие три года был избран глава Новокуйбышевского Сергей Марков.

Предложение Дмитрия Азарова выбрать Нину Вишнякову почетным председателем организации было единодушно поддержано собравшимися. Завершился съезд церемонией награждения лучших работников МСУ и общественных советов Самарской области.