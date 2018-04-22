В Самаре временно ограничат движение трамваев

В Самаре в воскресенье, 22 апреля, в связи с проведением тестового прогона трамвайных поездов по маршруту S5 "Железнодорожный вокзал — Стадион" с 16:00 до 18:00 будет закрыто движение нескольких трамвайных маршрутов.
Трамваи № 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25 не будут ходить по ул. Тухачевского, ул. Дачной, ул. Пензенской, ул. Урицкого, ул. Красноармейской, ул. Галактионовской, ул. Полевой, пр. Ленина, ул. Ново- Садовой, ул. Демократической, ул. Ташкентской.
В рамках прогона трамваи маршрута S5 будут следовать с остановками:
— музей им. Алабина
— Самарская площадь
— проспект Ленина
— культурно-развлекательный центр "Звезда"
— Барбошина поляна
— Московское шоссе (конечная).
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!