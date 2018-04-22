В Самаре временно ограничат движение трамваев

В Самаре в воскресенье, 22 апреля, в связи с проведением тестового прогона трамвайных поездов по маршруту S5 "Железнодорожный вокзал — Стадион" с 16:00 до 18:00 будет закрыто движение нескольких трамвайных маршрутов.

Трамваи № 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25 не будут ходить по ул. Тухачевского, ул. Дачной, ул. Пензенской, ул. Урицкого, ул. Красноармейской, ул. Галактионовской, ул. Полевой, пр. Ленина, ул. Ново- Садовой, ул. Демократической, ул. Ташкентской.

В рамках прогона трамваи маршрута S5 будут следовать с остановками:

— музей им. Алабина

— Самарская площадь

— проспект Ленина

— культурно-развлекательный центр "Звезда"

— Барбошина поляна

— Московское шоссе (конечная).