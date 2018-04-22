В Тольятти при падении с дома на ул. Революционной погиб молодой парень

В субботу, 21 апреля, примерно в 12:37 с одного из верхних этажей дома по ул. Революционной в Автозаводском районе упал парень в возрасте около 22 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавший скончался. Причина смерти человека и обстоятельства случившегося устанавливаются.