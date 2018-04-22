В Тольятти при падении с дома на ул. Революционной погиб молодой парень

В субботу, 21 апреля, примерно в 12:37 с одного из верхних этажей дома по ул. Революционной в Автозаводском районе упал парень в возрасте около 22 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавший скончался. Причина смерти человека и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей