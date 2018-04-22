В Большечерниговском районе в ДТП погибли двое мужчин

В воскресенье, 22 апреля, в Большечерниговском районе автолюбитель допустил съезд в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в 09:20.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина, управляя автомобилем Lada, двигался по автодороге "Самара-граница республики Казахстан" в направлении областного центра.
По предварительной версии полицейских, автомобилист допустил съезд в кювет, где перевернулся. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Позже двое мужчин скончались.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !