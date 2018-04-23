В Похвистнево под поездом погиб пожилой мужчина

В воскресенье, 22 апреля, в 18:15 на шестом пути ж/д станции Похвистнево обнаружено тело 70-летнего мужчины с признаками травмирования поездом, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По предварительным данным, тело мужчины находилось в колее, а голова и ноги по разные стороны рельс.

Каким поездом травмирован мужчина и другие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

По факту происшествия проводится проверка, ход которой находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.