В Похвистнево под поездом погиб пожилой мужчина

В воскресенье, 22 апреля, в 18:15 на шестом пути ж/д станции Похвистнево обнаружено тело 70-летнего мужчины с признаками травмирования поездом, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
По предварительным данным, тело мужчины находилось в колее, а голова и ноги по разные стороны рельс.
Каким поездом травмирован мужчина и другие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
По факту происшествия проводится проверка, ход которой находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей