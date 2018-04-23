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Облправительство Власть и политика

Областной бюджет выделил более 234 млн руб. на приобретение жилья для сельчан

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 апреля, опубликовано постановление правительства Самарской области о внесении изменений в распределение субсидий регионального бюджета между муниципалитетами.

Средства предназначены для софинансирования приобретения жилья гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям и молодым специалистам.

Более 64 млн руб. на софинансирование расходов муниципальных образований по предоставлению социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, распределены по 21 району области. В тройке лидеров по объему субсидий Елховский, Похвистневский и Исаклинский районы.

В списке на получение субсидий из регионального бюджета на строительство или приобретение жилья молодыми семьями и молодым специалистами на общую сумму почти 170 млн руб. — 25 районов. Здесь среди лидеров с суммами, превышающими 10 млн руб., Хворостянский, Похвистневский, Кинель-Черкасский, Камышлинский, Пестравский и Кинельский районы.

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