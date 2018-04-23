Областной бюджет выделил более 234 млн руб. на приобретение жилья для сельчан

В пятницу, 20 апреля, опубликовано постановление правительства Самарской области о внесении изменений в распределение субсидий регионального бюджета между муниципалитетами.
Средства предназначены для софинансирования приобретения жилья гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям и молодым специалистам.
Более 64 млн руб. на софинансирование расходов муниципальных образований по предоставлению социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, распределены по 21 району области. В тройке лидеров по объему субсидий Елховский, Похвистневский и Исаклинский районы.
В списке на получение субсидий из регионального бюджета на строительство или приобретение жилья молодыми семьями и молодым специалистами на общую сумму почти 170 млн руб. — 25 районов. Здесь среди лидеров с суммами, превышающими 10 млн руб., Хворостянский, Похвистневский, Кинель-Черкасский, Камышлинский, Пестравский и Кинельский районы.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.