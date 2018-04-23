На содержание территории около стадиона "Самара Арена" выделят 60 млн рублей

В пятницу, 11 мая, определят компанию, которая будет вести работу по содержанию территории около стадиона "Самара-Арена", сообщается на сайте госзакупок.
На это из областного бюджета выделят 60 млн рублей.
Работы будут вестись в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской и ул. Демократической.
Подрядчик должен будет до 30 июля убирать территорию, выполнять текущий ремонт покрытия дорог, площадей и тротуаров, проводить обустройство и стрижку газонов и зеленых насаждений, очистку урн и контейнеров от мусора, а также обслуживать уличное освещение, туалетные кабины и проводить обработку территории.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 7 мая.
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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).