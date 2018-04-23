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ЖКХ и благоустройство Общество

На содержание территории около стадиона "Самара Арена" выделят 60 млн рублей

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 мая, определят компанию, которая будет вести работу по содержанию территории около стадиона "Самара-Арена", сообщается на сайте госзакупок.

На это из областного бюджета выделят 60 млн рублей.

Работы будут вестись в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской и ул. Демократической.

Подрядчик должен будет до 30 июля убирать территорию, выполнять текущий ремонт покрытия дорог, площадей и тротуаров, проводить обустройство и стрижку газонов и зеленых насаждений, очистку урн и контейнеров от мусора, а также обслуживать уличное освещение, туалетные кабины и проводить обработку территории.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 7 мая.

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