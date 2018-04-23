В Крутых ключах прошел традиционный субботник

21 апреля в Крутых ключах состоялся общегородской субботник, в котором традиционно приняли участие жители микрорайона, сотрудники Корпорации "КОШЕЛЕВ" и самарские депутаты.
К уборке дворов, сквера, пешеходных зон, спортивных площадок, нескольких улиц и бульвара Ивана Финютина было привлечено максимальное число общественных организаций — советов жильцов многоквартирных домов, ветеранов Крутых ключей, творческих объединений, а также активная молодежь.
"Жители нашего микрорайона понимают, что только вместе мы сможем изменить нашу общую жизнь к лучшему. Благодаря активистам из общественных советов и неравнодушным гражданам, субботники в Крутых ключах проходят на "отлично", что стало нашей доброй традицией!", — говорит Ирина Шведова, член общественного совета "Кошелев-проект", депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района Самары.
Главная идея апрельского субботника, которой поделился с нами Антон Ермолаев, директор управляющей компании "Авиакор-стандарт" — глобальное озеленение микрорайона. Траву в микрорайоне заблаговременно посеяли еще осенью, и она уже начала всходить. Деревья и кустарники, посаженные до первых заморозков в рамках федеральной волонтерской акции "Дерево Победы", вот-вот пойдут в рост. Это как раз тот случай, когда желания жителей микрорайона создать в Самаре новый сквер, новое общественное пространство, и планы управляющей компании совпали.
На улицы микрорайона вышло большинство живущих здесь семей, многие — с маленькими детьми. К жителям присоединилась дружная команда из сотрудников Корпорации "КОШЕЛЕВ". Были посажены цветы и новые саженцы ели, шиповника, сирени. Каждому участнику субботника был выдан необходимый инвентарь и мешки для сбора мусора, который накопился за затяжную в этом году зиму. Начался субботник в 9 утра и длился в общей сложности около четырех часов.
Юрий Левин, депутат думы Самары, заместитель председателя комитета по бюджету, экономике и финансам:
— Первые субботники проходили в нашей стране почти сто лет назад! Они стали нашей доброй народной традицией. Выходят на них наши граждане не по принуждению, а потому что считают своим долгом участвовать в поддержании порядка в своем городе. В совместной работе для каждого важно почувствовать себя частью коллектива и делать полезное дело, благоустраивая наш общий дом — Самару, которую мы все любим и бережем. Депутаты тоже приняли участие в генеральной уборке улиц, дворов, скверов и бульваров. Ведь субботник — это не только общественно-полезный труд на свежем воздухе, но и возможность неформального общения.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!