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Общество

В Крутых ключах прошел традиционный субботник

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 апреля в Крутых ключах состоялся общегородской субботник, в котором традиционно приняли участие жители микрорайона, сотрудники Корпорации "КОШЕЛЕВ" и самарские депутаты.

К уборке дворов, сквера, пешеходных зон, спортивных площадок, нескольких улиц и бульвара Ивана Финютина было привлечено максимальное число общественных организаций — советов жильцов многоквартирных домов, ветеранов Крутых ключей, творческих объединений, а также активная молодежь.

"Жители нашего микрорайона понимают, что только вместе мы сможем изменить нашу общую жизнь к лучшему. Благодаря активистам из общественных советов и неравнодушным гражданам, субботники в Крутых ключах проходят на "отлично", что стало нашей доброй традицией!", — говорит Ирина Шведова, член общественного совета "Кошелев-проект", депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района Самары.

Главная идея апрельского субботника, которой поделился с нами Антон Ермолаев, директор управляющей компании "Авиакор-стандарт" — глобальное озеленение микрорайона. Траву в микрорайоне заблаговременно посеяли еще осенью, и она уже начала всходить. Деревья и кустарники, посаженные до первых заморозков в рамках федеральной волонтерской акции "Дерево Победы", вот-вот пойдут в рост. Это как раз тот случай, когда желания жителей микрорайона создать в Самаре новый сквер, новое общественное пространство, и планы управляющей компании совпали.

На улицы микрорайона вышло большинство живущих здесь семей, многие — с маленькими детьми. К жителям присоединилась дружная команда из сотрудников Корпорации "КОШЕЛЕВ". Были посажены цветы и новые саженцы ели, шиповника, сирени. Каждому участнику субботника был выдан необходимый инвентарь и мешки для сбора мусора, который накопился за затяжную в этом году зиму. Начался субботник в 9 утра и длился в общей сложности около четырех часов.

Юрий Левин, депутат думы Самары, заместитель председателя комитета по бюджету, экономике и финансам:

— Первые субботники проходили в нашей стране почти сто лет назад! Они стали нашей доброй народной традицией. Выходят на них наши граждане не по принуждению, а потому что считают своим долгом участвовать в поддержании порядка в своем городе. В совместной работе для каждого важно почувствовать себя частью коллектива и делать полезное дело, благоустраивая наш общий дом — Самару, которую мы все любим и бережем. Депутаты тоже приняли участие в генеральной уборке улиц, дворов, скверов и бульваров. Ведь субботник — это не только общественно-полезный труд на свежем воздухе, но и возможность неформального общения.

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