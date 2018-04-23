В Новокуйбышевске закончилась проверка дорог, отремонтированных в 2017 году

В пятницу, 20 апреля, в Новокуйбышевске прошел третий завершающий рейд по проверке восьми дорог, отремонтированных в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".
Общая протяженность участков составила 5,7 км, стоимость работ — 87,45 млн руб., из них 11,84 млн руб. были выделены из городского бюджета, остальные — из областного.
Представители департамента городского хозяйства администрации Новокуйбышевска, кураторы и председатели общественных советов, на чьих территориях находятся данные участки, представители ОНФ, городских СМИ, подрядчика прошли пешком по всем дорогам.
Комиссия отметила хорошее состояние асфальтобетонного покрытия, были обнаружены лишь несколько небольших недочетов. срок устранения по всем выявленным замечаниям до 15 мая.
Гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия дорог составляет 5 лет, на нижний слой — 8 лет, в течение этих сроков подрядные организации обязаны выполнить гарантийный ремонт на отремонтированных участках автодорог.
Качество асфальтобетона проверяется визуально, как во время работ, так и после их выполнения, в том числе и в специализированной лаборатории.
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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
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Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).