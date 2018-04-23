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В Новокуйбышевске закончилась проверка дорог, отремонтированных в 2017 году

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 апреля, в Новокуйбышевске прошел третий завершающий рейд по проверке восьми дорог, отремонтированных в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

Общая протяженность участков составила 5,7 км, стоимость работ — 87,45 млн руб., из них 11,84 млн руб. были выделены из городского бюджета, остальные — из областного.

Представители департамента городского хозяйства администрации Новокуйбышевска, кураторы и председатели общественных советов, на чьих территориях находятся данные участки, представители ОНФ, городских СМИ, подрядчика прошли пешком по всем дорогам.

Комиссия отметила хорошее состояние асфальтобетонного покрытия, были обнаружены лишь несколько небольших недочетов. срок устранения по всем выявленным замечаниям до 15 мая.

Гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия дорог составляет 5 лет, на нижний слой — 8 лет, в течение этих сроков подрядные организации обязаны выполнить гарантийный ремонт на отремонтированных участках автодорог.

Качество асфальтобетона проверяется визуально, как во время работ, так и после их выполнения, в том числе и в специализированной лаборатории.

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