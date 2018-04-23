На неделе в Самарской области ожидается снег с дождем

В начале рабочей недели на Среднюю Волгу начнется вторжение холодной воздушной массы и среднесуточная температура воздуха окажется ниже средних многолетних значений, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 23 апреля, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит 3… 8 °C. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

Во вторник, 24 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.Температура воздуха ночью составит -0… -5 °C, днем 4… 9 °C. Ветер западный 7-12 м/с.

В среду, 25 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью похолодает от +1 до -4 °C, днем потеплеет от 6 до 11 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В четверг, 26 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха составит 0… +5 °C, днем 11… 16 °C, на севере области до 6 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.