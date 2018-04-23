На неделе в Самарской области ожидается снег с дождем

В начале рабочей недели на Среднюю Волгу начнется вторжение холодной воздушной массы и среднесуточная температура воздуха окажется ниже средних многолетних значений, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 23 апреля, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит 3… 8 °C. Ветер северо-западный 8-13 м/с.
Во вторник, 24 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.Температура воздуха ночью составит -0… -5 °C, днем 4… 9 °C. Ветер западный 7-12 м/с.
В среду, 25 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью похолодает от +1 до -4 °C, днем потеплеет от 6 до 11 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
В четверг, 26 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха составит 0… +5 °C, днем 11… 16 °C, на севере области до 6 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!