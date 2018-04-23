Сотрудника буровой компании в Нефтегорске задержали по подозрению в коррупции

В Нефтегорском районе возбудили уголовное дело о незаконной передаче денег, которая состоялась еще 16 февраля.

По данным источника в правоохранительных органах, в тот день в гостинице "Релакс" в Нефтегорске начальник транспортного отдела ООО "Нефтегорская буровая компания" получил 150 тыс. руб. от предпринимателя, которые он, предположительно, должен был передать сотрудникам иной фирмы за грузоперевозки по территории Нефтегорского района.

В чем именно силовики усмотрели нарушение закона, пока не известно, однако в минувшие выходные уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ "Обещание или предложение посредничества во взяточничестве".

Теперь следователи пытаются установить личности всех действующих лиц предполагаемой коррупционной схемы.