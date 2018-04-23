15 тысяч билетов на первый тестовый матч на "Самаре Арене" распроданы за полдня

15 тысяч билетов на первый тестовый матч на "Самаре Арене", который состоится 28 апреля, были распроданы за полдня, пишет sgpress.ru.

Все билеты проданы либо зарезервированы для владельцев сезонных абонементов. Количество билетов на первый тестовый матч было ограничено.

В субботу, 28 апреля, "Крылья Советов" примут воронежский "Факел" на стадионе "Самара Арена". Начало игры в 18:00.