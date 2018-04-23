15 тысяч билетов на первый тестовый матч на "Самаре Арене" распроданы за полдня

15 тысяч билетов на первый тестовый матч на "Самаре Арене", который состоится 28 апреля, были распроданы за полдня, пишет sgpress.ru.
Все билеты проданы либо зарезервированы для владельцев сезонных абонементов. Количество билетов на первый тестовый матч было ограничено.
В субботу, 28 апреля, "Крылья Советов" примут воронежский "Факел" на стадионе "Самара Арена". Начало игры в 18:00.
Последние комментарии
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?
Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.
Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!
Ждём гостей из Оренбурга!