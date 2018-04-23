В Тольятти стартовали общественные акции по восстановлению сгоревшего городского леса

Первые весенние посадки лесных саженцев на месте бывшего горельника в тольяттинском лесу состоялись в минувшие выходные 21 и 22 апреля. Они прошли неподалеку от санатория "Лесное" в районе памятного камня, где принято решение посадить Лес Памяти солдат-уроженцев Ставропольского уезда Первой мировой войны.

Так, в минувшую субботу, 21 апреля, акцию по восстановлению тольяттинского леса провели участники проекта "Экология России" по Самарской области. Тольяттинцы "корректировали" прошлогодние работы, осуществляя допосадку саженцев на территории Леса памяти.

Дело в том, что на делянках в 2017 году неподалеку от памятного камня высаживали маленькие ростки ясеня и сосны. Спустя время выяснилось, что все лиственные саженцы прижились, а маленькие сосенки оказались менее выносливы. В связи с этим, на месте погибших сосновых саженцев жители высаживали новые, а также заполняли ими подготовленные новые делянки. Всего в этот день было посажено порядка восьми тысяч саженцев. Так же на территории мемориала был организован субботник.

На следующий день, в воскресенье 22 апреля, посадочные работы проводили через дорогу от памятного камня и вышеуказанных "грядок". С этой целью заранее была расчищена территория площадью три гектара. Здесь было высажено 12 тыс. маленьких сосенок. Причем, не осталось ни одного незаполненного ряда.

Кстати, воскресную акцию хотели отменить из-за непрекращающегося дождя, т. к. опасались, что потенциальные участники не приедут из-за непогоды. Однако, тольяттинцы прибыли на место, прихватив "дождевики" и зонтики и не подвели организаторов.

В обеих акциях приняло участие более чем по 200 человек — т. е. в совокупности более 400. Среди активных тольяттинцев были как отдельные жители, которые приехали с друзьями или своими семьями, так и представители общественных организаций и политических партий. Среди них — активисты из общественной организации "Тольяттинское городское отделение общероссийской общественной организации "Социально-экологический союз", "Молодежка ОНФ", Центр Активных Горожан "Добрый Тольятти", участники "Жигулевской кругосветки", студенты.

Перед началом посадок, разумеется, жителям роздали перчатки и фартуки, провели устный инструктаж, а затем всем "напарникам" уже непосредственно на грядках провели мастер-класс, продемонстрировав, как пользоваться мечом Колесова и правильно высаживать саженцы. По уже сложившейся традиции, для людей по окончании работы спонсорами было организовано горячее питание.

Как прокомментировал один из организаторов акций, руководитель проекта "Экология России" депутат Самарской губернской думы Денис Волков, очень важно сохранить и приумножить территорию городских лесов в таком промышленном городе, как Тольятти. "Тольяттинский лес — это не только уникальный кусочек живой природы, находящийся в центре города, но еще и наше здоровье. Поэтому каждый год после пожара 2010 года в нашем городе организуются лесные посадки. Мы не можем оставить детям километры асфальта или коттеджи. Мы должны оставить чистый воздух, зеленую траву и пение птиц" — заявил он.