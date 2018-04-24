Долги за тепло "Кузнецова" и "Авиакора" будут взысканы через суд

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" будет взыскивать долги ПАО "Кузнецов" и завода "Авиакор" за тепло через суд, сообщила пресс-служба филиала.

По состоянию на 23 апреля 2018 г., общая задолженность клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" за тепло, произведенное ТЭЦ, ГРЭС и котельными "Т Плюс", составила 8,5 млрд рублей. Наихудшие показатели по платежной дисциплине демонстрируют управляющие компании Тольятти и промышленные предприятия Самары.

В частности, почти в три раза увеличил размер задолженности за потребленное тепло ПАО "Кузнецов" — 21,6 млн руб. против 7,8 млн рублей. Несмотря на положительную динамику, свои договорные обязательства с теплоэнергетиками не выполняет в полном объеме ОАО "Авиакор-авиационный завод".

На сегодняшний день долг предприятия перед поставщиками тепловой энергии составляет 23,2 млн рублей. Руководство Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" планирует взыскивать задолженность данных промышленных предприятий через суд.

Среди управляющих компаний региона наибольший прирост долгов продемонстрировала УК № 3 (22,6%). Традиционно возглавил антирейтинг теплоэнергетиков основной перепродавец тепла в Сызрани — МУП "ЖЭС". По состоянию на 1 апреля 2018 г., долг муниципального предприятия составляет 642,9 млн рублей. Следует отметить, что МУП "ЖЭС" производит оплату за тепло только по исполнительным листам. В настоящее время юристы "ЭнергосбыТ Плюс" готовят очередной иск для подачи в Арбитражный суд региона.