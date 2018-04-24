В Самаре ограничат движение транспорта 30 апреля и 1 мая

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на нескольких участках.
График ограничения и временные схемы движения опубликованы на сайте горадминистрации.
С 6:00 30 апреля до 22:00 1 мая:
- по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского;
- по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;
- по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
- по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
- по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
- по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
- по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
- по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
- по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.
С 6:00 до 16:00 1 мая :
- по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.
Также на ряде участков будут запрещены остановка и стоянка.
С 8:00 26 апреля до 16:00 27 апреля:
- по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
- по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.
С 18:00 29 апреля до 22:00 1 мая:
- по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского;
- по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;
- по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
- по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
- по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
- по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
- по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
- по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
- по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
- по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.
Кроме того, с 6:00 30 апреля до 22:00 1 мая схема движения общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 207, 297, 34, 37, 46, 47, 226, 240, 295) будет скорректирована.
С временной схемой ограничения движения транспорта, а также временной схемой организации движения общественного транспорта в Самаре в указанные периоды можно ознакомиться в приложенных файлах.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!