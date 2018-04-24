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Общество

В Самаре ограничат движение транспорта 30 апреля и 1 мая

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ограничат движение транспорта 30 апреля и 1 мая В Самаре ограничат движение транспорта 30 апреля и 1 мая
Фото: samadm.ru

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на нескольких участках.

График ограничения и временные схемы движения опубликованы на сайте горадминистрации.

С 6:00 30 апреля до 22:00 1 мая:

  • по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского;
  • по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;
  • по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
  • по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
  • по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
  • по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
  • по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
  • по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
  • по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
  • по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

С 6:00 до 16:00 1 мая :

  • по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.

Также на ряде участков будут запрещены остановка и стоянка.

С 8:00 26 апреля до 16:00 27 апреля:

  • по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
  • по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

С 18:00 29 апреля до 22:00 1 мая:

  • по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского;
  • по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;
  • по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
  • по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
  • по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
  • по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
  • по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
  • по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
  • по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
  • по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
  • по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

Кроме того, с 6:00 30 апреля до 22:00 1 мая схема движения общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 207, 297, 34, 37, 46, 47, 226, 240, 295) будет скорректирована.

С временной схемой ограничения движения транспорта, а также временной схемой организации движения общественного транспорта в Самаре в указанные периоды можно ознакомиться в приложенных файлах.

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