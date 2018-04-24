К концу рабочей недели синоптики прогнозируют в Самарской области потепление

Начиная с середины недели очередной североатлантический циклон выйдет на Европейский континент. Его атмосферные фронты принесут в Поволжье небольшие и умеренные, местами сильные дожди, возможно с грозами. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

Температура воздуха начнет заметно повышаться, а ее среднесуточные значения приблизятся к климатической норме.

Так, в пятницу, 27 апреля, воздух прогреется от 12 до 17 °C. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с.