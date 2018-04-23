Посетители побывавшего в Самаре "Парка футбола" забивали роботу и сражались в текбол

В выходные на площади им. Куйбышева гостил передвижной "Парк футбола", посвященный чемпионату мира по футболу-2018. Его почетными гостями стали бывшие футболисты сборных России и Колумбии — Дмитрий Сенников и Иван Кордоба.

Звезды футбола — в России

Передвижной "Парк футбола" в преддверии ЧМ-2018 посетит 11 городов-организаторов матчей. Но посетители парка уже сейчас могут ощутить атмосферу чемпионата, которая будет царить в нашей стране в июне — июле этого года. "Парк футбола" уже побывал в Сочи и Ростове-на-Дону, в Волгограде и Саранске. Каждый раз его почетными гостями становятся специально приглашенные звезды футбола — португалец Нуну Гомеш, исландец Эйдур Гудьонсен, англичанин Сол Кэмпбелл и датчанин Петер Шмейхель.

В Самаре почетными гостями стали представители сборных России и Колумбии, которые приедут в наш город во время ЧМ-2018: экс-защитник национальной команды и московского "Локомотива" Дмитрий Сенников и бывший защитник сборной Колумбии и итальянского "Интера" Иван Кордоба. Оказалось, что Сенникову и Кордобе доводилось играть друг против друга в составе своих клубов в Лиге чемпионов. И оба футболиста прекрасно запомнили те матчи. Тогда "Локомотив" выиграл дома 3:0 и обошел в таблице более именитого итальянского соперника. "Ну, у нас тогда только-только ушел из команды тренер Эктор Купер, и играли мы не очень", — с улыбкой оправдывался со сцены Иван Кордоба.

Дмитрий Сенников рассказал колумбийскому коллеге, что Самара считается футбольным городом и что по его воспоминаниям здесь всегда много болельщиков на трибунах. Сам бывший защитник "Локомотива" выразил надежду, что у него получится вернуться на берега Волги и в июне — в качестве спортивного эксперта или просто зрителя. И посмотреть на "Самара Арене" игры чемпионата мира.

"Если не получится попасть на матч Россия — Уругвай, буду поддерживать Колумбию в матче с Сенегалом", — шутил Сенников. А Кордоба отметил, что и он мечтает вернуться сюда через два месяца и поддержать вместе с земляками Колумбию. Болельщики из этой страны забронировали около 64 000 билетов на матчи-2018 и входят в пятерку самых активных покупателей. Продажа билетов продолжается до сих пор на сайте FIFA.com/tickets.

Разулся и забил

Воздав должное друг другу и Самаре как городу-организатору игр футболисты в сопровождении главы города Елены Лапушкиной обошли все уголки "Парка футбола", испытав на себе аттракционы. Первым стал "Робот-вратарь": закрепленный в воротах картонный вратарь умеет падать в угол ворот и преграждать путь мячу. Но Дмитрию Сенникову — он даже разулся, чтобы удобнее было бить, — удалось забить гол. А у Кордобы пробить "робокипера" не получилось. Взяв в помощники мастеров футбольного фристайла, Сенников и Кордоба сразились в "текбол" — игру, напоминающую настольный теннис. Только вместо ракетки — собственная голова или ноги, а мячик — не теннисный, а футбольный. Команда Кордобы выиграла — 12:10. Профессионалы испытали свои силы и на аттракционе "Быстропас": участник становится в центр круга, а по периметру в разных местах загораются огоньки, которые нужно "выключать" пасом. И тут колумбиец пасовал уверенно.

После того как почетные гости приступили к раздаче автографов, внимание болельщиков привлек действующий защитник сборной РФ, посол ЧМ-2018 от Ростовской области Денис Глушаков, обратившийся к гостям с телеэкрана. Он предложил болельщикам принять участие в челлендже — придумать и исполнить какой-нибудь футбольный финт. Дмитрий Сенников признался, что как защитник всем финтам предпочитает подкат. А вот вышедший на сцену 13-летний воспитанник футбольной школы "Виктория" Владислав Ужицын своими финтами поразил всех.

"Мне нравится красиво обыгрывать соперников. Я ищу обучающие видео в интернете и изучаю разные финты", — сказал он. За свою изобретательность самарец получил два билета на матч ЧМ-2018.

Также "Парк футбол" стал местом проведения этапа проекта "Футбольная семья-2018" — финалиста всероссийского конкурса "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018". Родители с детьми соревновались в текболе и футбольном фристайле. Первое место заняла семья Дыченко, второе — семья Поповых, третье — семья Дуплищевых.

"Очень нравится, что вокруг я вижу много детей, — отметил Иван Кордоба. — Это самое главное — передать нашу любовь к футболу молодому поколению".

"На этой же площади будет проходить фан-фестиваль во время чемпионата мира. Поэтому приезд "Парка футбола" для нас очень важен, — отметила мэр Самары Елена Лапушкина. — Мы ждем гостей, стремимся сделать город красивым, уютным, гостеприимным. В Самаре очень любят футбол".

Иван Кордоба, экс-футболист сборной Колумбии:

— Мне рассказали, что история Самарского региона связана с автомобильной и космической промышленностью. А сейчас город станет частью истории футбола. Уверен, вся Россия и Самара ждут этого момента. Публика будет поддерживать сборную России, и это даст команде толчок для того, чтобы выйти из группы.