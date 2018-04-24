ФАС подозревает мэрию Тольятти в нарушении закона о защите конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области возбудило дело в отношении мэрии Тольятти по признакам нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для возбуждения дела послужили материалы о передаче в аренду ООО "Бизнес Актив" 84 земельных участков на территории города, поступившие из областной прокуратуры. В рамках рассмотрения материалов заявления было установлено, что в 2017 г. городская администрация передала "Бизнес Активу" участки сроком на 39 лет.

Данные земельные участки предусматривались для сдачи в аренду на цели, не связанные со строительством и до "Бизнес Актива" с заявлением о рассмотрении возможности формирования этих площадок в мэрию обращались две компании — ООО "Бизнес Союз" и ООО "Серебряное озеро". Последняя в частности планировала заниматься на этих участках продажей питьевой воды. Однако заявителям было отказано, а позже участки получил в аренду "Бизнес Актив", занимающийся продажей питьевой воды через сеть специализированных киосков.

В данных действиях антимонопольщики усмотрели нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции и возбудили дело.

Отметим, что ранее правоохранители Тольятти проводили доследственную проверку по этому факту. Субъектами проверки стали бывший мэр Тольятти Сергей Андреев и его первый заместитель Алексей Бузинный. Однако нарушений со стороны чиновников силовики не нашли и в возбуждении уголовного дела было отказано.