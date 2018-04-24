ФАС подозревает мэрию Тольятти в нарушении закона о защите конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области возбудило дело в отношении мэрии Тольятти по признакам нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для возбуждения дела послужили материалы о передаче в аренду ООО "Бизнес Актив" 84 земельных участков на территории города, поступившие из областной прокуратуры. В рамках рассмотрения материалов заявления было установлено, что в 2017 г. городская администрация передала "Бизнес Активу" участки сроком на 39 лет.
Данные земельные участки предусматривались для сдачи в аренду на цели, не связанные со строительством и до "Бизнес Актива" с заявлением о рассмотрении возможности формирования этих площадок в мэрию обращались две компании — ООО "Бизнес Союз" и ООО "Серебряное озеро". Последняя в частности планировала заниматься на этих участках продажей питьевой воды. Однако заявителям было отказано, а позже участки получил в аренду "Бизнес Актив", занимающийся продажей питьевой воды через сеть специализированных киосков.
В данных действиях антимонопольщики усмотрели нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции и возбудили дело.
Отметим, что ранее правоохранители Тольятти проводили доследственную проверку по этому факту. Субъектами проверки стали бывший мэр Тольятти Сергей Андреев и его первый заместитель Алексей Бузинный. Однако нарушений со стороны чиновников силовики не нашли и в возбуждении уголовного дела было отказано.
Последние комментарии
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.