В Самаре на ул. Балаковской под колесами иномарки пострадал подросток

В понедельник, 23 апреля, в Советском районе Самары произошло ДТП с участием 47-летнего водителя Toyota, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, примерно в 8:30, двигаясь по ул. Балаковской со стороны ул. Партизанской и поворачивая на ул. Промышленности, он сбил напротив дома № 158 по ул. Промышленности 16-летнюю девушку. Предположительно, пострадавшая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя рядом был пешеходный переход.

Несовершеннолетнюю доставили в лечебное учреждение с подозрением на травму головы.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.