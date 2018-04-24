В Самаре на ул. Балаковской под колесами иномарки пострадал подросток

В понедельник, 23 апреля, в Советском районе Самары произошло ДТП с участием 47-летнего водителя Toyota, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, примерно в 8:30, двигаясь по ул. Балаковской со стороны ул. Партизанской и поворачивая на ул. Промышленности, он сбил напротив дома № 158 по ул. Промышленности 16-летнюю девушку. Предположительно, пострадавшая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя рядом был пешеходный переход.
Несовершеннолетнюю доставили в лечебное учреждение с подозрением на травму головы.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !