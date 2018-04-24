Под Сызранью на трассе М-5 столкнулись четыре большегруза

Во вторник, 24 апреля, в Сызранском районе произошло ДТП с участием четырех большегрузов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 15:30 на 918 км трассы М-5 столкнулись четыре попутных грузовика, двигавшиеся в направлении Москвы.

В результате пострадал водитель Mercedes. Его вытаскивали из кабины с помощью спецоборудования. Также мужчине потребовалась медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские, службы спасения и медики. Инспекторы ГИБДД регулируют движение. По факту случившегося ведется проверка.

"Разлива топлива, а также повреждения груза не допущено", — констатировали в областной полиции.

В поисковике "Яндекс" на трассе М-5 в промежутке от Междуреченска и почти до поворота на Октябрьск обозначена автомобильная пробка. Примерно две трети этого участка затор обозначен со стороны Междуреченска в направлении Сызрани. И где-то на одну треть — пробка тянется со стороны поворота на Октябрьск в сторону Междуреченска.