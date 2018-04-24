Под Сызранью на трассе М-5 столкнулись четыре большегруза

Во вторник, 24 апреля, в Сызранском районе произошло ДТП с участием четырех большегрузов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Около 15:30 на 918 км трассы М-5 столкнулись четыре попутных грузовика, двигавшиеся в направлении Москвы.
В результате пострадал водитель Mercedes. Его вытаскивали из кабины с помощью спецоборудования. Также мужчине потребовалась медицинская помощь.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские, службы спасения и медики. Инспекторы ГИБДД регулируют движение. По факту случившегося ведется проверка.
"Разлива топлива, а также повреждения груза не допущено", — констатировали в областной полиции.
В поисковике "Яндекс" на трассе М-5 в промежутке от Междуреченска и почти до поворота на Октябрьск обозначена автомобильная пробка. Примерно две трети этого участка затор обозначен со стороны Междуреченска в направлении Сызрани. И где-то на одну треть — пробка тянется со стороны поворота на Октябрьск в сторону Междуреченска.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !