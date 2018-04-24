Под Самарой грузовой поезд насмерть сбил пенсионера из Ростовской области

Во вторник, 24 апреля, в 17:25, на 1191 км КбшЖД на девятом пикете, грузовой поезд № 2721 сбил 85-летнего пенсионера, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
По предварительным данным прокуратуры, до трагедии мужчина шел вдоль путей и хотел их перейти. Родственники кричали ему, чтобы не переходил, но пенсионер не услышал, попал под поезд и погиб.
Предположительно, погибший приехал к родственникам в гости из Ростовской области.
По факту случившегося ведется проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей