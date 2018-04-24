Под Самарой грузовой поезд насмерть сбил пенсионера из Ростовской области

Во вторник, 24 апреля, в 17:25, на 1191 км КбшЖД на девятом пикете, грузовой поезд № 2721 сбил 85-летнего пенсионера, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По предварительным данным прокуратуры, до трагедии мужчина шел вдоль путей и хотел их перейти. Родственники кричали ему, чтобы не переходил, но пенсионер не услышал, попал под поезд и погиб.

Предположительно, погибший приехал к родственникам в гости из Ростовской области.

По факту случившегося ведется проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.