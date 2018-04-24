Самарская область стала лидером по уровню развития ГЧП за 2017 год

Во вторник, 24 апреля, в Москве стартовал V инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП". В нем принимает участие и делегация из Самарской области во главе с врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Неделя ГЧП является ежегодным крупнейшим в России и странах СНГ мероприятием. Организатором мероприятия выступает Национальный Центр ГЧП при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и Агентства стратегических инициатив.

Основным мероприятием на Неделе ГЧП стала презентация рейтинга регионов России по уровню развития ГЧП, который определен одним из показателей оценки эффективности инвестиционной деятельности губернаторов субъектов Российской Федерации.

По итогам 2017 года Самарская область стала лидером среди регионов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства, набрав наряду с г. Москвой, г. Санкт-Петербургом и Московской областью по 90 баллов.

Уровень развития сферы ГЧП в субъекте Российской Федерации определяется на основе оценки значений составляющих его факторов:

• развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства;

• нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации;

• опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации.

Именно эти направления и были заложены в 2013 г. в основу формирования ГЧП в Самарской области. За 6 лет Самарская область существенно улучшила свои позиции в рейтинге ГЧП (с 25 места по итогам 2012 г. до 1 места по итогам 2017 г.).

В 2017 г. введены 8 объектов социальной сферы: нефрологический центр в г. о. Самара, диализный центр в Сызрани, центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии ПЭТ-центра в Тольятти, диагностический центр в Самаре, завершена реконструкция энергоблока Самарского областного клинического онкологического диспансера, двух пищеблоков на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, достроен объект незавершенного строительства на ул. Советской Армии, д. 300 для создания больницы восстановительного лечения в Самаре.

В начале 2018 г. введены в эксплуатацию объекты, создаваемые в рамках таких крупных проектов, как создание и оснащение многофункционального госпиталя "Мать и дитя" и центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии ПЭТ-центра в Самаре.

Отметим, что все новые объекты здравоохранения, построенные или реконструированные с применение механизма ГЧП, осуществляют свою деятельность и в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) по направлению от ЛПУ, так и на платной основе.

"Сейчас практика по внедрению ГЧП является одним из самых динамично развивающихся направлений Самарской области. Наибольший прогресс в применении механизмов ГЧП достигнут в сфере здравоохранения. Также в работе правительства Самарской области находятся масштабные перспективные проекты в сфере транспортного обеспечения, например, строительство автомагистрали Центральная в Самаре. Стратегически важным определено привлечение внебюджетных средств на развитие жилищно-коммунальной отрасли — будем развивать и это направление ГЧП в регионе", — отметил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

В настоящее время в правительстве Самарской области в работе находится 57 проектов, предлагаемых к реализации (реализуемых) с использованием механизма ГЧП. Из них реализуется 26 проект ГЧП на общую сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций порядка 34,9 млрд руб., что позволит создать дополнительно 2540 рабочих мест.