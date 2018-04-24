Билеты на первый тестовый матч на "Самара Арене" закончились

Билеты на матч 35-го тура Первенства ФНЛ "Крылья Советов" — "Факел" закончились в продаже.

Напоминаем, что количество билетов на первую тестовую игру по требованиям проведения тестовых матчей ограничено. Таким образом, 28 апреля игру на "Самара Арене" смогут посетить до 15 000 зрителей.

На следующий тестовый матч "Крылья Советов" — "Кубань", который пройдет 6 мая на "Самара Арене" в 17:00, квота билетов будет значительно увеличена. Стоимость билетов от 200 до 500 рублей за исключением VIP и Skybox. О продаже билетов, которая начнется в ближайшее время, будет сообщено дополнительно, сообщает официальный сайт "КС".