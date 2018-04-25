Самарский космонавт Олег Кононенко вновь полетит на МКС

Инструктор-космонавт-испытатель, командир отряда космонавтов "НИИ Центр подготовки космонавтов" Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос.

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии (ГМК), которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 56/57-й длительной экспедиции на МКС за период предполетной подготовки.

По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья.

В состав ГМК вошли представители ЦПК, Госкорпорации "Роскосмос", Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.