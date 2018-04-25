Самарский космонавт Олег Кононенко вновь полетит на МКС

Инструктор-космонавт-испытатель, командир отряда космонавтов "НИИ Центр подготовки космонавтов" Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос.
В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии (ГМК), которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 56/57-й длительной экспедиции на МКС за период предполетной подготовки.
По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья.
В состав ГМК вошли представители ЦПК, Госкорпорации "Роскосмос", Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!