Самарчанка, 4 года находящаяся в СИЗО, выиграла процесс в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу самарчанки Лилии Мариничевой по делу "Белков и другие против России".

В июне 2014 г. женщина была арестована по обвинению в мошенничестве. Через два года дело ушло в суд также с обвинением в участии в организованном преступном сообществе. И скоро уже четыре года как она, не будучи признанной виновной, живет в следственном изоляторе, хотя неоднократно жаловалась на незаконное содержание под стражей.

Раньше Мариничева работала в Регистрационной палате и, по мнению предварительного следствия, предоставляла информацию другим фигурантам процесса из государственного реестра. Однако по словам ее адвоката Станислава Журавлева, такие сведения не являются секретными или особо охраняемыми. Их легко можно получить путем заказа выписки, а Мариничева была заключена под стражу по надуманным основаниям фактически за отказ давать показания в отношении других фигурантов. Содержание под арестом ей постоянно продлевалось в том числе и после передачи дела в суд, который до сих продолжается.

"Свою вину моя подзащитная не признает, а улики как таковые отсутствуют, — считает Журавлев. — В качестве доказательственной базы следствие предъявило заключение лингвистической экспертизы, проведенной экспертом, который по образованию электросвязист, и распечатку прослушанных телефонных переговоров Мариничевой. Из чего полицейскими следователями сделан вывод: "наличие диалогов между фигурантам дела является подтверждением наличия сообщества".

Так как Железнодорожный и Самарский райсуды, а также областной суд при продлении меры пресечения оставляли без внимания любые доводы защиты и полностью воспроизводили позицию обвинения, Европейский суд усмотрел в их действиях нарушение части 3 статьи 5 "Право на свободу и личную неприкосновенность" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"При продлении меры пресечения наши суды вообще не особо старались в мотивировании своих решений, указывая на то, что "обстоятельства не изменились и не отпали", — заявил адвокат Журавлев. — И повторяли во всех решениях по каждому обвиняемому одни и те же стереотипные формулировки без учета каких-либо конкретных обстоятельств".

После вступления в законную силу решения ЕСПЧ Мариничевой обязаны будут выплатить из государственной казны компенсацию в размере 3,8 тыс. евро.

Напомним, по уголовному делу ОПС Ирины Тюменцевой — группы риелторов, занимавшихся хищением недвижимости, более десятка обвиняемых содержатся под стражей по несколько лет. Однако по словам защитника, от пересмотра незаконных судебных решений РФ зачастую уклоняется или производит его формально. Но в случае с Мариничевой с правовой точки зрения ситуация абсолютно определенная, и у нее есть все основания выйти из-под ареста.



