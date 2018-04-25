В Самарской области зарегистрировано 109 пострадавших от укуса клещей

Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщает, что всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 109 пострадавших от укуса клеща (из них 29 детей), что на 76 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (33 случая, в том числе семь детей).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в целях предотвращения укусов и заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и прочее).

На 2018 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3,6 тыс. га.

За истекший период 2018 г. против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 5,7 тыс. человек, что на 3 тыс. человек больше, чем в прошлом году (2,7 тыс. человек).

Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". По состоянию на 24 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 75 клещей, снятых с людей, в четырех экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 5,3%.

На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 70 экземпляров клещей, боррелии не обнаружены.