Мэрия Самары выделит 2 млн руб. на снос недостроя на пр. К. Маркса

Департамент градостроительства Самары заключит контракт стоимостью 2,1 млн руб. с подрядчиком, который займется сносом здания на пр. Карла Маркса, д. 10 А. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно конкурсной заявке, площадь нежилого здания переменной этажности (2-3 этажа), подлежащего сносу, составляет 1100 кв. метров. В стоимость работ включены расходы подрядчика на демонтаж здания, перенос или демонтаж инженерных коммуникаций, охрана площадки на время работ и утилизация строительного мусора.

Заявки на проведение работ принимаются с 24 апреля до 7 мая. Сам аукцион пройдет 14 мая. Выполнить задание подрядчик должен не более чем за 30 дней.