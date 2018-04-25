Мэрия Самары выделит 2 млн руб. на снос недостроя на пр. К. Маркса

Департамент градостроительства Самары заключит контракт стоимостью 2,1 млн руб. с подрядчиком, который займется сносом здания на пр. Карла Маркса, д. 10 А. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.
Согласно конкурсной заявке, площадь нежилого здания переменной этажности (2-3 этажа), подлежащего сносу, составляет 1100 кв. метров. В стоимость работ включены расходы подрядчика на демонтаж здания, перенос или демонтаж инженерных коммуникаций, охрана площадки на время работ и утилизация строительного мусора.
Заявки на проведение работ принимаются с 24 апреля до 7 мая. Сам аукцион пройдет 14 мая. Выполнить задание подрядчик должен не более чем за 30 дней.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!