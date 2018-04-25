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ЖКХ и благоустройство Общество

Во время ЧМ-18 работы по благоустройству общественных пространств в Самаре проводиться не будут

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по благоустройству общественных пространств.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно опубликованным документам, на аукцион было подано три заявки, победителем признано ООО "Вектор 21".

Компания должна обеспечивать благоустройство в течение года — до 31 мая 2019 г., за исключением периода с 1 июня по 31 июля 2018 года, в который работы не выполняются.

При этом городские скверы необходимо успеть благоустроить уже до начала лета 2018 г.

Цена контракта составляет 63,5 млн рублей.

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