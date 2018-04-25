За неделю в Самарской области зарегистрировано 9,5 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

За неделю с 16 по 22 апреля в Самарской области зарегистрировали 9,6 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 4,5 тыс. случаев, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 23 апреля уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению области ниже эпидемического порога на 28,2%, по Самаре — на 33,7%.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 75,6%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа В.