В Самаре стартовал ремонт ул. Солнечной

В Самаре на этой неделе стартовал ремонт ул. Солнечная — дорожное покрытие приводят в порядок по всей ширине проезжей части в границах улиц Ново-Вокзальная и XXII Партсъезда, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.
Протяженность данного участка составляет 1,4 км; площадь работ — 20 тыс. кв. метров. Ремонтные работы производятся по заказу департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги".
"В ходе обследования на проезжей части было выявлено значительное количество дефектов дорожного покрытия, которые образовались в процессе эксплуатации. Предыдущий ремонт производился в 2013 году. Ул. Солнечная была включена в перечень объектов для ремонта в текущем дорожно-строительном сезоне с учетом оценки состояния дорожного покрытия — предписаний ГИБДД города и, конечно, исходя из мнения горожан. Муниципальный контракт на производство работ был заключен по итогам электронного аукциона с ООО "Автодоринжиниринг". Проезжую часть отремонтируют большими "картами" протяженностью свыше 100 погонных метров", — пояснил главный специалист технического надзора МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.
В настоящее время выполняется фрезерование изношенной дорожной "одежды". Данный вид работ выполнен уже на 9 тыс. кв. м покрытия. Завершить фрезерование планируется до конца недели. В ближайшие дни, если позволят погодные условия, приступят к укладке на подготовленное основание свежего асфальтобетона.
Необходимо отметить, что используется плотная смесь, которая в соответствии со строительными нормативами предусмотрена для ремонта дорог 2, 3 и 4 категорий. В состав этой смеси входит высокопрочный щебень из осколочных пород марки не менее М-1000. Этим обеспечивается высокая надежность покрытия, которое будет устроено с использованием такого асфальтобетона. Согласно муниципального контракта толщина слоя составит 5 см. Также будет уложен выравнивающий слой в 1 см.
Кроме того, подрядчик заменит люки смотровых и дождеприемных колодцев.
Чтобы не мешать трафику в дневное время, основной объем работ выполняется в ночную смену. Чтобы не создавать дополнительных неудобств автомобилистам, дорогу перекрывают лишь частично. Сначала рабочие намерены обновить проезжую часть в одном направлении, затем перейдут на противоположное — одна полоса для движения будет оставаться свободной.
Со всеми работами на магистрали подрядчик планирует справиться до середины мая. Гарантия на ремонт большими "картами" — два года, в течение которых подрядчик обязуется устранять недочеты за счет собственных средств.
Всего же в текущем сезоне по такой технологии в Самаре отремонтируют порядка 80 км дорог местного значения. Из них в рамках приоритетного федерального проекта — 38 участков. Напомним, в числе основных целей проекта — не только приведение магистралей в нормативное состояние и увеличение пропускной способности, но и снижение мест концентрации ДТП.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!