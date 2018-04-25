В регионе ожидается гроза и усиление ветра

По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Самарской области облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, возможна гроза.

Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью -1, +4°С, днём +9, +14°С. В связи с неблагоприятными явлениями природы на территории Самарской области возможно возникновение аварийных ситуаций, а также обрыв или повреждение ЛЭП и линий связи.