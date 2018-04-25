Как узнать о своих долгах перед отпуском рассказали судебные приставы

"Узнать о долгах просто: www.r63.fssprus.ru" — листовки с таким текстом раздавали в среду, 25 апреля, самарские судебные приставы в метро, на вокзалах, почтамтах, в учебных заведениях и на крупных предприятиях. Люди реагировали по-разному: кто-то торопливо убегал, а кто-то, напротив, доставал смартфон и просил приставов вот прям здесь и сейчас показать как работает сайт.
Акция всероссийская, проводится перед сезоном отпусков. Обычно именно в этот период накапливается больше долгов: многие тратятся на путевки и не оплачивают кредиты и штрафы. Кто-то и вовсе забыл или не знает про свои долги. Но, по закону, при сумме долга больше 30 тыс. руб. заграницу не выпускают.
"Мы советуем за три-четыре дня до отъезда в отпуск проверить, нет ли у вас долгов, — говорит и. о. руководителя регионального УФССП Денис Шильников. — Впрочем, сейчас процедура их оплаты и открытия выезда упрощена. Запрет на выезд снимается в течение суток. То есть должник, находясь в аэропорту, может оплатить через мобильное устройство долги, тут же отправить квитанцию судебному приставу и улететь следующим рейсом".
Узнавать о своих долгах и штрафах можно и автоматически. Приставы советуют установить на мобильное устройство приложение "ФССП России". Тогда, если вдруг появится долг, тут же придет уведомление.
Любопытный факт: в должниках у приставов числится больше мужчин (около 65% всех неплательщиков). Чаще всего должникам от 25 до 35 лет: именно в этом возрасте больше людей берут кредиты, покупают машины и нарушают ПДД, становятся алиментщиками.
Всего же в Самарской области в 2018 г. возбудили 848 тыс. исполнительных производств в отношении должников. Общая сумма долгов — 153,3 млрд руб. (в основном — кредиты, и штрафы за нарушение ПДД).
За первый квартал 2018 г. в федеральный бюджет взыскали налоговых платежей на сумму 539 млн руб., в региональный бюджет — 252 млн рублей. Около 20 млн руб. взыскали в бюджет Самары.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!