Как узнать о своих долгах перед отпуском рассказали судебные приставы

"Узнать о долгах просто: www.r63.fssprus.ru" — листовки с таким текстом раздавали в среду, 25 апреля, самарские судебные приставы в метро, на вокзалах, почтамтах, в учебных заведениях и на крупных предприятиях. Люди реагировали по-разному: кто-то торопливо убегал, а кто-то, напротив, доставал смартфон и просил приставов вот прям здесь и сейчас показать как работает сайт.

Акция всероссийская, проводится перед сезоном отпусков. Обычно именно в этот период накапливается больше долгов: многие тратятся на путевки и не оплачивают кредиты и штрафы. Кто-то и вовсе забыл или не знает про свои долги. Но, по закону, при сумме долга больше 30 тыс. руб. заграницу не выпускают.

"Мы советуем за три-четыре дня до отъезда в отпуск проверить, нет ли у вас долгов, — говорит и. о. руководителя регионального УФССП Денис Шильников. — Впрочем, сейчас процедура их оплаты и открытия выезда упрощена. Запрет на выезд снимается в течение суток. То есть должник, находясь в аэропорту, может оплатить через мобильное устройство долги, тут же отправить квитанцию судебному приставу и улететь следующим рейсом".

Узнавать о своих долгах и штрафах можно и автоматически. Приставы советуют установить на мобильное устройство приложение "ФССП России". Тогда, если вдруг появится долг, тут же придет уведомление.

Любопытный факт: в должниках у приставов числится больше мужчин (около 65% всех неплательщиков). Чаще всего должникам от 25 до 35 лет: именно в этом возрасте больше людей берут кредиты, покупают машины и нарушают ПДД, становятся алиментщиками.

Всего же в Самарской области в 2018 г. возбудили 848 тыс. исполнительных производств в отношении должников. Общая сумма долгов — 153,3 млрд руб. (в основном — кредиты, и штрафы за нарушение ПДД).

За первый квартал 2018 г. в федеральный бюджет взыскали налоговых платежей на сумму 539 млн руб., в региональный бюджет — 252 млн рублей. Около 20 млн руб. взыскали в бюджет Самары.