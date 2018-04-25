Нападающий "Лады" Денис Зернов вызван в олимпийскую сборную

Нападающий "Лады" Денис Зернов в составе олимпийской сборной России примет участие в международном турнире "Кубок Алроса", который пройдет с 25 по 29 апреля в Санкт-Петербурге.
Соперником россиян будут Норвегия (26 апреля), Беларусь (27 апреля) и Австрия (28 апреля).
В сезоне 2017/18 Зернов стал лучшим снайпером "Лады" в чемпионате КХЛ (16 шайб) и вторым в списке бомбардиров тольяттинской команды (29 очков) при показателе полезности "0", приняв участие во всех 56 матчах, сообщает официальный сайт клуба.
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