Нападающий "Лады" Денис Зернов вызван в олимпийскую сборную

Нападающий "Лады" Денис Зернов в составе олимпийской сборной России примет участие в международном турнире "Кубок Алроса", который пройдет с 25 по 29 апреля в Санкт-Петербурге.

Соперником россиян будут Норвегия (26 апреля), Беларусь (27 апреля) и Австрия (28 апреля). В сезоне 2017/18 Зернов стал лучшим снайпером "Лады" в чемпионате КХЛ (16 шайб) и вторым в списке бомбардиров тольяттинской команды (29 очков) при показателе полезности "0", приняв участие во всех 56 матчах, сообщает официальный сайт клуба.