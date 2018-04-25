Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч в Москве

Глава Самарской области Дмитрий Азаров находится с рабочей поездкой в Москве, сообщает сайт областного правительства.
Так, во вторник, 24 апреля, состоялись деловые переговоры Дмитрия Азарова с первым заместителем председателя правления Сбербанка России Львом Хасисом.
А 25 апреля глава региона встретился с заместителем президента — председателем правления банка ВТБ Денисом Бортниковым. Стороны обсуждали вопросы взаимодействия в рамках поддержки региональных проектов в сфере малого и среднего бизнеса, работу банков в регионе.
Также Дмитрий Азаров провел встречу с земляками, работающими в федеральных органах власти, крупных компаниях и корпорациях.
"На встрече обсуждались вопросы эффективного и системного взаимодействия региона с федеральными органами исполнительной власти, а также крупные проекты, реализуемые в Самарской области с участием федерального бюджета", — сообщает сайт облправительства.
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?