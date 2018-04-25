Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч в Москве

Глава Самарской области Дмитрий Азаров находится с рабочей поездкой в Москве, сообщает сайт областного правительства.

Так, во вторник, 24 апреля, состоялись деловые переговоры Дмитрия Азарова с первым заместителем председателя правления Сбербанка России Львом Хасисом.

А 25 апреля глава региона встретился с заместителем президента — председателем правления банка ВТБ Денисом Бортниковым. Стороны обсуждали вопросы взаимодействия в рамках поддержки региональных проектов в сфере малого и среднего бизнеса, работу банков в регионе.

Также Дмитрий Азаров провел встречу с земляками, работающими в федеральных органах власти, крупных компаниях и корпорациях.

"На встрече обсуждались вопросы эффективного и системного взаимодействия региона с федеральными органами исполнительной власти, а также крупные проекты, реализуемые в Самарской области с участием федерального бюджета", — сообщает сайт облправительства.