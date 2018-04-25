Дмитрий Азаров: Все мероприятия по подготовке к ЧМ-2018 имеют долгосрочный эффект для жителей региона

В среду, 25 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров по приглашению зампреда Правительства РФ Аркадия Дворковича принял участие в презентации результатов исследования "Оценка влияния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на экономическую, социальную и экологическую сферы".

В мероприятии, прошедшем в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня", участвовали председатель оргкомитета "Россия-2018", зампред правительства РФ Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и губернатор Мордовии Владимир Волков.

"Мы не ждем, мы трудимся, — ответил Дмитрий Азаров на вопрос модератора о том, как регион ждет чемпионата. — В первую очередь я хотел бы сказать, что чемпионат мира по футболу в России — это мечта многих поколений российских и почти несбыточная мечта самарских болельщиков. Ну кто бы мог представить какие-то 15 лет назад, что Самарская область будет принимать матчи чемпионата мира по футболу! Я думаю, если кому-то в то время рассказать, никто бы в это не поверил".

Глава региона отметил, что помимо большой чести и ответственности, ЧМ несет региону очень серьезный экономический эффект. "Эффект, которому уже завидуют другие регионы. Экономический, социокультурный. Я бы хотел отдельно отметить объединение жителей Самарской области идеей подготовки к ЧМ по футболу. И в этом, на мой взгляд, нет ничего удивительного еще и потому, что футбол игра народная, которая объединяет людей, народы, страны., она вне политики, надеюсь, так будет и в этот раз, и мы действительно примем наших гостей, футболистов, туристов, официальные делегации, покажем им настоящую Россию, в нашем случае настоящую волжскую душу — гостеприимную, открытую, которая всегда рада гостям".

Говоря о наследии чемпионата, Дмитрий Азаров заявил: все, что сделано в рамках подготовки к нему, будет служить жителям области.

"Нет ни одного реализованного мероприятия, которое бы не имело долгосрочный эффект для жителей региона, — подчеркнул он. — Даже главный объект — футбольный стадион — 45-тысячник, в котором нуждался город и область. У нас прекрасная команда, уверен, она будет играть в топовой лиге российского футбола. Футболисты стараются, и футбол в Самаре действительно очень любят. Нам нужен был новый стадион вместо морально устаревшего".

Он напомнил, что, помимо стадиона, для области также крайне важно, что были построены новые дороги, отремонтированы больницы, поставлено высокотехнологичное медицинское оборудование, обновлен парк скорой помощи, создана современная инженерная инфраструктура, получила развитие площадка, которая фактически открывает возможности формирования нового района Самары.

Благодаря ЧМ, в регионе появилось пять тренировочных площадок, которые будут служить для развития детского и массового спорта, созданы три базы для размещения команд, отремонтировано свыше 215 км дорог, не считая федеральных, 35 км дорог построено или полностью реконструировано, приведены в порядок общественные пространства, перечислил глава области.

"У нас две больницы — самые большие, самые важные для региона — приведены в порядок: получили высокотехнологичное оборудование, мебель. Суммарно это более 2,5 тыс. единиц. Это все будет служить людям, жителям области, гражданам России", — отметил он.

Также Дмитрий Азаров напомнил об обновлении на 40% парка общественного транспорта, о реконструированном аэропорте Курумоч, пропускная способность которого выросла в полтора раза.

"Суммарный эффект от вложенных средств — 6% валового регионального продукта, — привел цифру глава области. — Это те прямые инвестиции, которые регион уже получил. Количество созданных и поддержанных рабочих мест составило 28 тысяч".

Дмитрий Азаров сообщил, что в ближайшую субботу, 28 апреля, состоится первый тестовый матч на "Самара Арене": "Мы вместе с жителями протестируем стадион".

Зампред правительства РФ Аркадий Дворкович, в свою очередь, сообщил, что 26 апреля должно быть выдано заключение о соответствии "Самары Арены" проектной документации. "И после этого может быть проведен тестовый матч. А дальше уже "косметическая" готовность к ЧМ будет обеспечиваться в течение последующего месяца", — рассказал Аркадий Дворкович.