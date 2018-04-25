В Тольятти проходит акция "Вырасти свой саженец!"

Жителям Тольятти, которые хотят помочь в деле восстановления сгоревшего городского леса, предлагают заняться выхаживанием саженцев сосны у себя на дому перед тем, как высадить их на природе в лесу. Акция проходит при поддержке представителей тольяттинского отделения федерального проекта "Экология России".

Как сообщает представитель организаторов Наталья Князева, скоро исполнится восемь лет со времени самого большого пожара в истории города. Каждый год самые активные горожане приезжают в лес, чтобы посадить очередную партию молодых сосенок. Традиция стала семейной: многие приезжают с детьми, которые с удовольствием участвуют в этих полезных акциях.

"До сих пор память о гибели леса отдается болью в сердцах многих тольяттинцев. — сообщила Наталья Князева. — Мы не можем отмотать время назад, но у нас есть возможность постараться исправить свои ошибки и помочь лесу восстановиться. К сожалению, не все деревца выживают: засушливое лето и лесные вредители губят молодые растения. Поэтому у нас возникла идея: почему бы не подращивать сеянцы перед посадкой? Сеянцу необходима забота и уход. Нужно регулярно делать прополку, в засушливые дни — поливать. Проконсультировались с лесниками, и те идею одобрили. Поэтому мы объявили акцию: "Вырасти свой саженец". Получив у нас саженцы, тольяттинцы могут их подращивать у себя на даче или даже на окне, если там достаточно света".

С каждый участником акции проводится инструктаж. Летом тольяттинцы заботятся о ростках, а осенью вместе с организаторами пересаживают своих зеленых питомцев по постоянному "месту жительства". В результате лес получит окрепшие саженцы, а участники акции — море положительных эмоций.

Для участия в акции нужно отправить заявку на получение саженца по электронной почте на адрес ekovozr@yandex.ru или по телефону 55-80-11.

В заявке нужно указать свое ФИО, адрес и телефон для связи. Адрес необходим для того, чтобы сформировать маршрут экомобиля, который будет развозить саженцы. А если заявок будет слишком много, то будут организованы раздаточные базы в разных районах города.