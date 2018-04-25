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Экология Общество

В Тольятти проходит акция "Вырасти свой саженец!"

ТОЛЬЯТТИ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям Тольятти, которые хотят помочь в деле восстановления сгоревшего городского леса, предлагают заняться выхаживанием саженцев сосны у себя на дому перед тем, как высадить их на природе в лесу. Акция проходит при поддержке представителей тольяттинского отделения федерального проекта "Экология России".

Как сообщает представитель организаторов Наталья Князева, скоро исполнится восемь лет со времени самого большого пожара в истории города. Каждый год самые активные горожане приезжают в лес, чтобы посадить очередную партию молодых сосенок. Традиция стала семейной: многие приезжают с детьми, которые с удовольствием участвуют в этих полезных акциях. 

"До сих пор память о гибели леса отдается болью в сердцах многих тольяттинцев. — сообщила Наталья Князева. — Мы не можем отмотать время назад, но у нас есть возможность постараться исправить свои ошибки и помочь лесу восстановиться. К сожалению, не все деревца выживают: засушливое лето и лесные вредители губят молодые растения. Поэтому у нас возникла идея: почему бы не подращивать сеянцы перед посадкой? Сеянцу  необходима забота и уход. Нужно регулярно делать прополку, в засушливые дни — поливать. Проконсультировались с лесниками, и  те идею одобрили. Поэтому мы объявили акцию: "Вырасти свой саженец". Получив у нас саженцы, тольяттинцы могут их подращивать у себя на даче или даже на окне, если там достаточно света".

С каждый участником акции проводится инструктаж. Летом тольяттинцы заботятся о ростках, а осенью вместе с организаторами пересаживают своих зеленых питомцев по постоянному "месту жительства". В результате лес получит окрепшие саженцы, а участники акции — море положительных эмоций.
Для участия в акции нужно отправить заявку на получение саженца по электронной почте на адрес ekovozr@yandex.ru или по телефону 55-80-11.

В заявке нужно указать свое ФИО, адрес и телефон для связи. Адрес необходим для того, чтобы сформировать маршрут экомобиля, который будет развозить саженцы. А если заявок будет слишком много, то будут организованы раздаточные базы в разных районах города.

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Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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