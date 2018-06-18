Появилась программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 18 июня

В понедельник, 18 июня, площадка фан-феста в Самаре откроется в 14:00, сообщают организаторы ЧМ в областной столице.

До 16:00 гостей фестиваля будут развлекать артисты, а затем болельщики смогут посмотреть матч Швеция - Южная Корея. В 19:00 стартует трансляция футбольного поединка сборных Бельгии и Панамы, а в 22:00 на пл. Куйбышева можно будет посмотреть матч Тунис - Англия.