16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фигуранту дела о похищении ребенка продлили арест В полиции возбудили еще одно уголовное дело на обманщика-жениха В Самаре пьяная пенсионерка избила и сбросила с балкона пятилетнюю девочку В Самаре возбудили дело о взятке, переданной через инженера Нефтегорского ГПЗ В Самаре неизвестный подобрал ключ к банкомату и украл 1,6 млн рублей

Преступления Происшествия

Следствие: причиной самоубийства самарского инженера стали систематические угрозы и унижения

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1917
Версия для печати

Самарские следователи установили причины самоубийства 29-летнего инженера одного из самарских заводов.

Напомним, в начале 2018 г. молодой человек исчез и считался без вести пропавшим. 9 мая в реке Сок выловили его тело с камнем на шее.

По итогам доследственной проверки в правоохранительных органах выяснили: вплоть до конца апреля 2018 г. (когда и пропал молодой человек) ему систематически поступали угрозы, унижающие его человеческое достоинство.

15 июня в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Силовики пытаются установить личности тех, от кого поступали угрозы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крокодилович 20 июня 2018 11:54 В суд направили уголовное дело пьяного водителя, сбившего насмерть девушку

За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!

Наталья Галушкина 19 июня 2018 09:11 В Самаре мужчина взял в долг у невесты 4 млн руб. и скрылся за неделю до свадьбы

Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!

Юлия Мельникова 06 июня 2018 16:07 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.

Анна Яш 06 июня 2018 14:09 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.

Анна Мякишева 06 июня 2018 10:50 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1