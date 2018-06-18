Следствие: причиной самоубийства самарского инженера стали систематические угрозы и унижения

Самарские следователи установили причины самоубийства 29-летнего инженера одного из самарских заводов.

Напомним, в начале 2018 г. молодой человек исчез и считался без вести пропавшим. 9 мая в реке Сок выловили его тело с камнем на шее.

По итогам доследственной проверки в правоохранительных органах выяснили: вплоть до конца апреля 2018 г. (когда и пропал молодой человек) ему систематически поступали угрозы, унижающие его человеческое достоинство.

15 июня в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Силовики пытаются установить личности тех, от кого поступали угрозы.