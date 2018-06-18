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Александр Хинштейн намерен баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 июня, советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн заявил о своем желании выдвинуть свою кандидатуру на довыборах депутата Государственной думы от Самарской области по 158 избирательному округу. Довыборы пройдут 9 сентября этого года.

Александр Хинштейн намерен баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн намерен баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области
Фото: Игорь Казановский

Предложение баллотироваться Александру Хинштейну 18 июня сделал глава региона Дмитрий Азаров на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре.

Александр Хинштейн уже представлял Самарскую область в федеральном парламенте с 2011 по 2016 годы. "Александр Евсеевич Хинштейн, работая депутатом Государственной думы, сделал очень многое для того, чтобы Самара и область развивались по самым разным направлениям. Многие его идеи нашли воплощение в жизни", - подчеркнул глава региона.

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Депутат Государственной думы от Самарской области Надежда Колесникова сложила свои полномочия. В среду, 13 июня, нижняя палата парламента России приняла ее отставку, проголосовав за соответствующее постановление.

Напомним, депутат Госдумы Надежда Колесникова, представлявшая 158 округ, сложила свои полномочия в связи с поступившим ей предложением о новом месте работы. 13 июня нижняя палата российского парламента проголосовала за ее отставку.

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