В выходные в Самарской области зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха

В выходные, 16 и 17 июня, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.

В субботу, 16 июня, холоднее всего было в Челно-Вершинах - там столбик термометра опустился до 0,8°С. В Клявлино температура воздуха составила 2,4°С. Всего в этот день температурные рекорды синоптики зафиксировали в 10 населенных пунктах региона.

В воскресенье, 17 июня, в поселке Авангард столбик термометра опустился до 2,1°С, побив предыдущий рекорд 1965 года на 2,4°С. В Сызрани в этот день похолодало до 5,4°С, в Безенчуке - до 4,6°С.